Encuentran serpiente en su inodoro y no fue lo peor

Terribles imágenes de Facebook. Una familia de Texas, Estados Unidos, se llevó el susto de su vida tras encontrar una serpiente en el inodoro de su casa, experiencia que no se comparó con lo que vieron después.

Según CNN en Español, el menor Isac Mcfadden ingresó al baño de su vivienda, cuando luego de hacer sus necesidades vio a un serpiente cascabel. De inmediato salió aterrado para avisar a sus padres.

Cassie Mcfadden, la madre de la familia, logró matar al peligroso al reptil con ayuda de sus hijos. Sin embargo, el padre no se quedó tranquilo y decidió averiguar cómo había llegado el animal hasta el baño.

El padre buscó a la compañía especializada “Big Country Snake Removal” para que revisara toda la vivienda, pero lo que descubrieron fue aterrador.

El técnico Nathan Hawkins encontró un nido de 23 serpientes más en el bodega (cinco adultos y cinco bebés) y otras cinco debajo de la casa. Sumado a la del inodoro en total fueron 29.

“En realidad es bastante simple: las serpientes de cascabel son muy secretas y pueden ser muy crípticas, y dependen en gran medida de su camuflaje… Sólo porque no las veas no significa que no están allí”, escribió la familia en Facebook para alertar a los vecinos.