11 hábitos diferentes de las personas exitosas y que puedes adoptar

CIUDAD DE MÉXICO.- Adquirir hábitos para ser más productivo requiere de voluntad, esfuerzo, constancia, pero también puede ayudarte conocer qué han hecho las personas que han logrado el éxito, gracias a su alto desempeño y dedicación.

El especialista en liderazgo y autor del libro Employee Engagement 2.0 (Compromiso de empleados), Kevin Kruse, entrevistó alrededor de 200 personas ultra productivas, incluyendo siete multimillonarios, 13 campeones olímpicos, 20 estudiantes sobresalientes y emprendedores exitosos y les preguntó sobre sus secretos para ser productivos.

Con sus respuestas, Kruse seleccionó las mejores ideas que pueden ayudarte a lograr tus objetivos y manejar la carga de trabajo que se te presente, especialmente cuando te sientas abrumado.

PRACTICA LA RUTINA CONSTANTE

La mayoría de las personas exitosas dedican las primeras horas del día en nutrir sus cuerpos y mentes. Tomar un buen desayuno, meditar, escribir en su diario, o leer, son algunas de las actividades en la que la mayoría coincidió que hace “religiosamente” y a muy temprana hora.

NO USES LISTAS DE PENDIENTES

Resulta que al ver enlistadas tantas cosas que hacer, lo único que provocará es que te sientas estresado, debido al efecto llamado Zeigarnik, este consiste en que todos los pendientes que no resuelvas quedarán en tu mente hasta que los completes, lo que hará que te agotes sólo en pensar en esas tareas.

Las personas productivas resuelven esto calendarizando todo y viven bajo esa planeación. Así pueden disponer de fechas, horas e incluso minutos específicos para dedicarse a resolver los pendientes, y así cumplir con todo lo que se proponen.

USA UN CUADERNO

Las personas altamente productivas liberan sus mentes escribiendo todo.

El multimillonario griego Aristóteles Onassis sugería: “Siempre lleva una libreta contigo. Escribe todo. Esa es una lección de un millón de dólares que no te enseñan en la escuela de negocios”

En tanto el fundador de Virgin Group, Richard Branson, dice que no hubiera podido construir su negocio de no haber traído siempre consigo un cuaderno en su mano.

EVITA PROCRASTINAR “VIAJANDO EN EL TIEMPO”

Las personas exitosas saben que no pueden confiar en su “yo futuro” para realizar cosas, debido a que no saben qué pasará o simplemente porque después podrían no querer hacer lo que se necesite en ese momento.

Una solución, es hacer cosas en el presente que obliguen a sus “yo futuros” a realizar lo que se requiera, sin que haya alternativa de decidir lo contrario.

Piensa cómo podrías obligarte en el futuro a hacer las cosas, de forma que evites dejarlo para después.

CONCÉNTRATE EN UNA COSA A LA VEZ

Define cuál es la tarea más importante de tu día y destina dos o tres horas al día para trabajar en ella, sin interrupciones.

La gente exitosa se pregunta cuál tarea tendrá el mayor impacto en sus metas y qué logros les ayudarán a conseguir lo que quieren.

Al determinar esto, podrás trazar con mayor claridad el camino y el tiempo que tendrás que dedicar para llegar a donde deseas.

ENFÓCATE EN LOS MINUTOS NO EN LAS HORAS

Es necesario que conquistes tu tiempo para aprovechar tu vida de la mejor manera.

Las personas exitosas saben que el tiempo perdido no se puede recuperar, por lo que se ocupan de acomodar los 1,440 minutos que dura un día, para realizar todo lo que necesiten y se propongan.

Por ejemplo, la gimnasta olímpica estadounidense, Shannon Miller, lleva una agenda que planea minuto a minuto.

CENA EN TU CASA

Andrew Grove, quien fuera CEO de Intel, decía “siempre hay algo más que hacer, más trabajo que completar”.

Las personas exitosas saben valorar cada minuto de su día, lo que implica también destinar tiempo para disfrutar con la familia y dedicarse a tareas que disfruten.

Evita el exceso de juntas

El dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, recomienda que “nunca vayas a juntas a menos que alguien vaya a escribir un cheque”.

Trata de que las juntas que realices y a las que asistas sean cortas, vayan al grano y sean lo más productivas posibles.

SÓLO TOCA LAS COSAS UNA VEZ

Si eres de esas personas que luego de abrir alguna correspondencia o correo electrónico, lo deja en la mesa para responder después, estás perdiendo tiempo muy valioso.

La gente altamente productiva trata de tocar las cosas una sola vez, es decir, que cuando se les presenta alguna tarea, como pagar una cuenta o responder un correo, y esta tarea les toma entre cinco y 10 minutos; prefieren resolverlo en ese instante y no volver a tocar el asunto o dejarlo para después.

DELEGA TODO

La gente exitosa sabe identificar cuando las cosas pueden ser hechas por otras personas y no tienen problemas para ceder el control.

APRENDE A DECIR “NO”

El empresario y multimillonario Warren Buffet dice que la diferencia entre las personas exitosas y las muy exitosas es que las últimas saben cuándo decir “no”.

En tanto, el emprendedor James Altucher sugirió a Kevin Kruse que “si algo no es un ‘seguro sí’, entonces es un ‘no'”.

Recuerda que sólo cuentas con 1,440 minutos al día y está en ti aprovecharlos lo mejor posible.