Esta moto puede mantenerse en equilibro con o sin piloto

Como toda feria tecnológica, el CES de este año enseñó conceptos e ideas bastante curiosas y llamativas, con bastante recurrencia a lo smart y a la interacción entre humanos y máquinas. Y entre tanto dispositivo sorprendente encontramos una moto de Honda capaz de mantener el equilibrio siempre, esté o no su conductor encima.

La motocicleta ni siquiera tiembla lo más mínimo y se mantiene erguida sin inclinarse lo más mínimo. Algo que hacía incluso iniciando una función de seguimiento, yendo sin prisa pero sin pausa detrás de alguien a través de distintos pasillos y habitaciones sin caer ni una sola vez.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA MAGIA

La moto que vemos es un prototipo basado en el modelo NC750S en el que se aplica la tecnología que permite esto, Honda Riding Assist, que además se llevó tres de los premios en la feria. Esta tecnología permite que la moto se mantenga erguida sin recurrir a giroscopios, como explicaban en Motor Pasión diferenciándola de la Lit Motors C1 y de la BMW Motorrad Vision (que sí recurren a éstos).

El prototipo de Honda integra un tercer motor en el frontal de la moto, siendo todo el sistema menos voluminoso que en el anterior caso.

Así, cuando se activa Honda Riding Assist la dirección cambia de ángulo de modo que la distancia entre los ejes es mayor y aumenta la estabilización. Esto se debe al cambio de ángulo de la dirección, una parte que normalmente está fija en una moto (es la horquilla cuyas barras van a parar a la rueda) pero que en este caso se puede modificar su inclinación con respecto a la vertical gracias a un tercer motor eléctrico en el frontal.

En el siguiente vídeo vemos cómo haciendo mayor este ángulo se consigue cambiar el centro de gravedad para lograr esa estabilidad, de modo que el sistema lo amplía más o menos según la velocidad. Cuando la moto circula a mayor velocidad se genera una inercia que da estabilidad, pero esto no ocurre a menor velocidad o con el vehículo parado (cuando el sistema ampliaría automáticamente el ángulo).

EQUILIBRIO Y MÁS CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

De lo que no soltaron prenda es de qué mecanismo permitía que la moto siguiese a su propietario. La empleada parece tocar algo que queda entre la cubierta de la rueda delantera y el frontal (bajo el faro) para activarlo, pero no sabemos la parte técnica (sensores en moto o llave, etc.). Esta función la hace a una velocidad baja, hasta unos 5 km/h.

De momento no han hecho ningún anuncio concreto de algún futuro modelo con esta tecnología, según especificaba Makoto Araki (ingeniero que ha trabajado en esta tecnología) en TechCrunch, aunque se espera que haya algún lanzamiento en los próximos meses de algún nuevo modelo que la incorpore (puede que también en bicicletas). Lo que sí señalaron es que además de Honda Riding Assist la moto integre un sistema de conducción autónoma, de manera que la idea es que además de hacer más cómodo el manejo pueda incluso aparcarse sola.