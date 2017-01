¿Cómo ayudar si vemos que alguien muestra deseos suicidas en Facebook?

Miami, Florida.- Nakia Venant, una adolescente de 14 años de Miami de origen haitiano, ha sido el último caso de una tendencia alarmante. Esta semana salió a la luz que la joven había mostrado su propio suicidio en una transmisión de Facebook Live de cerca de dos horas. Venant acabó con su vida ahorcándose en la casa de sus padres de acogida y, aunque una amiga que veía la transmisión avisó a los servicios de emergencia, la policía no llegó a tiempo.

Semanas antes, un caso similar, el de una niña de 12 años de Silver Creek, Georgia, conmocionó al país al transmitir en vivo en esa misma red social su suicidio. En el video, la menor confesaba ser víctima de abuso por parte de un familiar antes de colgarse de un árbol a las afueras de su casa. Esta misma semana, otro hombre, un aspirante a actor de 33 años de Texas, hizo lo mismo en Hollywood, California.

Lo que hicieron estos jóvenes, transmitir sus propias muertes en vivo, parece estar convirtiéndose en una “consecuencia cada vez más común y perturbadora de nuestra sociedad virtual que ignora a la gente atormentada por el suicidio”, advierte el psicólogo John Grohol en un artículo publicado en su blog.

Para Grohol, el problema no es que las redes sociales permitan transmitir esos videos en vivo, ya que, a su juicio, no se puede frenar el inevitable progreso de la tecnología ni regular cómo la usa la gente, sino que estas personas no encontraron otra salida que el sucidio.

“El problema no es tenerse que enfrentar ahora a comportamientos suicidas en vivo. El problema es que esta gente nos está haciendo enfrentar una realidad que la mayoría de nosotros no hemos visto de primera mano”, afirma.

Sin embargo el suicidio es una realidad que pasa de manera más frecuente de lo que podemos creer: cada día, 2,160 personas se quitan la vida en el mundo.

Por eso, le preguntamos a John Grohol cómo ayudar si creemos que algún familiar o amigo podría tener pensamientos suicidas. Estos son los consejos que da el psicólogo:

“Lo más importante para ayudar a un amigo que parezca tener pensamientos suicidas en hablar con él, contactarlo y simplemente ESCUCHAR. La mayoría de la gente que está en esta situación está tan deprimida y se sienten tan sola, que creen que nada merece la pena”.

“Una vez que empieces a hablar con ellos, hazles saber que no tienen que pensar en todo el futuro por delante. Pídeles que se queden contigo un día más (24 horas). La mayoría de la gente con pensamientos suicidas lo ven como un objetivo menor que pueden cumplir con la ayuda de un amigo”.

“Después, como amigo, le deberías animar a buscar tratamiento para la depresión. Rara vez el suicidio ocurre a alguien que no sufre una enfermedad mental, pero es común que ésta no esté diagnosticada o tratada. En cualquiera de los casos, un médico, psiquiatra o psicólogo puede ayudar a persona, a comenzar un mejor tratamiento para la depresión o la condición con la que estén lidiando”.

“Quizás la persona con tendencias suicidas no siente que puede encontrar un profesional que lo ayude. Un buen amigo le podría ayudar a encontrar ese profesional e incluso a hacer la primera cita”.

Más consejos y recursos online para ayudar:

Por otra parte, la página de Facebook de Suicide Shatters, una organización que ayuda a la prevención de suicidios, compartió estos consejos para ayudar a quien pueda tener pensamientos suicidas en Facebook. Estos son algunos de ellos:

1. Familiarízate con los signos del suicidio en el enlace de la página de Lifeline, un servicio nacional de prevención del suicidio).

Esa web también tienen un chat disponible 24 horas y siete días a la semana: “Lifeline Chat”

Si no pueden atenderte en el chat, te recomiendan llamar al teléfono de Lifeline 1-800-273-8255.

2. Habla con la persona que te preocupa, pregúntale si está bien e incluso pregúntale directamente si han pensado suicidarse.

3. Pregunta si ya ha hecho algo para hacerse daño o si tienen un plan para hacerlo. Preguntar directamente sobre el suicidio no anima o aumenta la posibilidad del suicidio, sino que difumina esos deseos.

4. No le digas cómo debería sentirse. Al contrario, dirige tus comentarios a quienes ya lo han hecho, asegurándote de no juzgar, compadecerte ni apoyar. Pon mucha atención a lo que dice la persona con deseos suicidas. No des lecciones de los valores de vida o intentes hablar en contra del suicidio. Evita decir: “Tienes tanto por delante para vivir” o “Tu sucidio le hará daño a tu familia”. Dale esperanza, hazle sentir que te preocupas y que no está solo.

5. Copia el url de su página de Facebook. Eso se usará para reportarle a Facebook también.

6. Copia el post suicida. En algunos casos, la persona suicida borrará el comentario después así que es importante tener una copia que puedas incluir cuando reportes a Facebook.

7. Pregúnta dónde vive y si no lo conoces en persona o no puedes ver su localización en Facebook, llama a la policía o al 911.

8. Si te dice que tiene pensamientos suicidas o sientes que puede ser así, dale un número de teléfono del programa de prevención del suicidio del área en el que esté. En EEUU el teléfono es: 1-800-273-8255.

9.Informa a Facebook en este enlace

Pon el enlace como favorito o en un lugar de fácil acceso para que puedan usarlo de ser necesario.

10. Si el contenido suicida o la amenaza directa está en otra red social,aquí hay un enlace donde puedes reportarlo.

11. Permanece tranquilo y si puedes ten una conversación privada con la persona, solo si te sientes confiado para ello. Muchos ofrecerán palabras de apoyo o consejos, pero no siempre es beneficioso para una persona suicida y puede distraerle de conseguir información fácil de entender para que lo ayuden lo más rápido posible.

12. Aquí hay otro buen enlace del centro de ayuda de Facebook:

Necesito encontrar ayuda para mi o para un amigo suicida

13. Asegúrate de preguntarle al día siguiente si está bien. Asegúrate que te preocupas y que se sienta libre de avisarte si necesita ayuda. Dile que te mande un mensaje al día siguiente para saber que está bien y si no lo hace, vuélveles a escribir.