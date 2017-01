6 señales de que te están vendiendo una chatarra

Te has decidido a comprar un coche seminuevo, aquella puede ser una gran decisión, a no ser que tu novatez te haga meter la pata y termines comprando una chatarra. No podemos prestarnos a la buena voluntad del otro, si nos toca la mala fortuna de que el vendedor es un estafador en regla, es mejor que sigamos los siguientes consejos para descubrirlo.

¿Cuáles son las señales inequívocas de que estamos comprando una chatarra?

SU ANUNCIO ES SOSPECHOSO

Puede que no lo veas en la calle. Ya sea en internet o en un periódico, el coche que te llamó la atención es presentado con imágenes de la empresa y no del auto en cuestión. ¿Ocultarán algo?, seguramente.

ES UNA GANGA

Si te muestra una fotografía de este tipo, sospecha. Foto: Tesla

Todo parece estar bien, el coche luce como una joya (de forma superficial), el tipo que te atiende es muy amable y te dice que por urgencia lo está rematando. NADIE remata un coche en buenas condiciones. Algo oculta, por lo que un precio demasiado bueno, nunca es cierto del todo.

PLACAS DE OTRO ESTADO

Este aspecto no es un indicio completo de que estas ante un fraude necesariamente. Sin embargo, una cosa es que te vendan un auto del Estado de México en la CDMX y otra cosa es que compres un vehículo de Yucatán en Monterrey. En estos casos te recomendamos que verifiques cualquier reporte de robo.

Para saber cómo hacerlo da click en este enlace.

TE PIDE “APARTAR” EL COCHE

Aquella va viento en popa y te das cuenta que encontraste el coche de tus sueños. Entonces, el sujeto que lo vende –que es todo un caballero-, te recomienda que apartes con una cantidad ínfima el vehículo en cuestión, la razón: le has caído bien pero tiene muchos compradores potenciales. En realidad desea que seas tú quien se quede con su coche.

Nunca lo hagas. Seguro es una estafa, no puedes confiar en un desconocido.

REVISA “DETALLES” EN EL COCHE

Un sinnúmero de indicadores te pueden señalar que algo está mal con un auto. Entre algunos detalles que te muestran que el vendedor no es tan dedicado como debería están los siguientes:

-Llantas desgastadas y/o rines golpeados en exceso

-Óxido o residuos de una materia blanca en la batería (su aparición es normal, pero debería retirarla si pretende venderlo)

-Parches o grietas en los asientos

-Remaches en la pintura del coche

-Grietas o emisión excesiva de humo en el tubo de escape

-Piezas que no son originales en la estructura del coche

-Que debajo del auto no exista acumulación de líquidos como aceite

-Utiliza un espejo para verificar los marcos inferiores del coche, si están oxidados podría ser indicador de que algo no está bien

CONTRATO DE COMPRA-VENTA

Al hacer el trato todo debe estar en regla, el vendedor debe acceder a realizar contigo el cambio de propietario a la dependencia correspondiente. Si te dice que no te preocupes, que él lo hace por ti, desconfía. Este aspecto sobre todo, debe ser muy claro.

Estos sencillos consejos te pueden ahorrar pasar por un trago amargo. Síguelos al pie de la letra y verás cómo la compra de tu seminuevo resulta una experiencia satisfactoria.