Por Trump estamos más cerca del Apocalipsis

WASHINGTON (AP) — Los responsables del Reloj del Fin del Mundo adelantaron en 30 segundos la cuenta atrás simbólica para una potencial catástrofe global.

El minutero se acercó más a la medianoche debido a las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las armas nucleares y el cambio climático.

En un comunicado sobre la decisión del jueves, el Bulletin of the Atomic Scientists citó una “confianza irregular del público en las instituciones democráticas necesarias para gestionar las grandes amenazas globales”.

Las “campañas de engaño” de Rusia para interferir en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el boletín, han hecho el mundo más peligroso al poner “en duda la democracia estadounidense y las intenciones rusas”.

El Reloj del Fin del Mundo se sitúa ahora a dos minutos y medio de la medianoche, su punto más avanzado desde la década de 1950.

El reloj es una representación visual de lo cerca que la institución ve una catástrofe global provocada por armas nucleares, cambio climático y nuevas tecnologías.

