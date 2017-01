Pétalo enfrentó las llamas con tal de salvar a sus crías

Peligrosos, insalubres, molestos, invisibles. Así es como muchas personas toman a los perros callejeros, y así es como, posiblemente, quienes conocieron a Pétalo se comportaron con ella.

Recientemente la tragedia de una perra callejera que dio su vida por salvar a sus cachorros en Chiapas, México conmovió a miles de personas que siguieron el caso en redes sociales.

El 6 de diciembre la mexicana Claudia Cisneros, quien publica cientos de casos de rescate de animales en su muro de Facebook, publicó el caso de una perrita que sufrió quemaduras severas al salvar a sus crías de un incendio provocado en un terreno de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

La perra, quien tras ser rescata fue bautizada como Pétalo, había sido encontrada desesperada tratando de salvar a sus cachorritos. Solo se encontró a dos de ellos y no se sabe si es que hubo más.

Trabajadores del Área de Protección Civil de la Municipalidad de Tuxtla Gutiérrez acudieron a sofocar el siniestro y lograron salvar a la perrita, pero las quemaduras que sufrió fueron tan severas que los dos animalitos fueron puestos en un hogar temporal bajo el cuidado de Blanquita, una perra nodriza, mientras su madre era llevada de emergencia a una clínica veterinaria.

Días después Claudia publicó lo siguiente en su muro:

“Pétalo, hoy he sabido un poco más de ti. Me han dicho que un señor de oficio albañil te ayudó a sacar a tus crías y que te gritaba para que salieras de las llamas, pero tú buscabas desesperada quizás al último de tus bebés. También me han contado que cuando eras pequeña te atropelló un carro. Esto me lo ha dicho el humano que mejor te conoce y te visitará pronto. Lamento por lo que has pasado, lamento que perritas como tú sean visibles a partir de sus tragedias”.

Los médicos determinaron que Pétalo sufrió quemaduras de primer y segundo grado. Inicialmente se mostraron optimistas pues éstas no comprometían su vida y sugirieron que la recuperación total podría durar hasta tres meses. Pero Pétalo tenía otros planes.

Con los días la salud de Pétalo empezó a decaer, al punto en que ni siquiera reaccionaba cuando le acercaban a sus cachorros. Gracias a la ayuda de los veterinarios y de las personas que donaron dinero, se le trató con antibióticos, nebulizaciones, analgésicos, antiinflamatorios, crema para las lesiones, además de mucho cariño, pero el cuadro no era el mejor, apenas tomaba agua y se le tenía que forzar alimento blando porque no quería comer y estaba muy decaída.

Finalmente, el 12 de diciembre Pétalo dejó de respirar, el humo inhalado en el incendio se había llevado toda posibilidad de reunirse con esos cachorros que tanto luchó por salvar.

“Acabo de recibir la llamada del médico Miguel Roque para informarme que Pétalo acaba de fallecer. Estoy trasladándome a la veterinaria a recoger su cuerpo. La tendré conmigo hasta la noche, estaremos en mi casa por si alguien desea despedirla. En este momento no puedo responder a nada, denme un poco de tiempo por favor”, escribió Claudia.

Eventualmente los cachorros, a quienes Claudia se refiere como Los Petalitos, dejaron el área de protección civil y a mamá Blanquita, quien a estas alturas ya debe de estar esterilizada gracias a los donativos recibidos para Pétalo.

“Para evitar más casos como el de Pétalo y sus cachorros, esterilizar es la respuesta,” escribió Claudia en unas de sus publicaciones. En otra también hizo referencia a los riesgos de jugar con fuego en diciembre, mes juegos pirotécnicos.

Actualmente, ambos cachorros están bajo el cuidado de Claudia, mientras se encuentra a las personas que les den un hogar para siempre.