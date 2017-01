Let Me In, el reality de cirugías estéticas extremas

En los últimos años se han puesto muy de moda las series coreanas, pero hay un “reality show” que causó revuelo. ¿La razón? Porque estaba dedicado completamente a las cirugías estéticas.

Se llama Let Me in y la mecánica del programa era así: una chica (o chico) aparece contando su historia y los problemas que tienen en su vida a causa de algún defecto físico. Puede ser una deformidad o algo que simple y sencillamente les molesta.

Ya que se conoce su caso, se presenta el tratamiento quirúrgico al que serán sometidos, así como la manera en que irán evolucionando después de las operaciones. Obviamente, se da todo un seguimiento con cámaras de video para después presentarlo en el programa, antes de que la persona, con nuevo rostro o cuerpo, sea presentada ante los espectadores.

Los participantes, a los que también se les brinda ayuda psiquiátrica, no tienen permitido mirarse al espejo en ninguna etapa del proceso y quienes lo hacen, son expulsados, pues el objetivo es que tanto ellos, como la audiencia, conozcan el nuevo rostro al mismo tiempo.

En la sociedad coreana la apariencia cuenta mucho, por lo que tener un “defecto” les puede crear todo un trauma. Lo que vemos en este programa no son mujeres operándose el busto para sentirse más guapas, son personas que cambian totalmente, salen del programa siendo radicalmente distintas.