Lleva todos los días a su hermanito a la escuela

Este par de niños han tocado el corazón de muchas personas alrededor del mundo con su conmovedora historia.

Para este par de hermanos la vida no ha sido fácil, pues se han tenido que enfrentar juntos a los obstáculos que el destino les ha puesto a su corta edad, pero que no se rinden a pesar de la situación que viven.

Este caso de unos niños filipinos le dio la vuelta al mundo gracias a que la maestra del menor que tiene 9 años se le hizo raro que siempre llevaba consigo a su hermano, de 2 añitos.

Pero al investigar su situación, descubrió la tragedia que habían vivido y por la cual no pueden despegarse. Resulta que la docente Shyla Blasico explicó en una publicación en Facebook que su alumno tiene a diario hace el esfuerzo más grande.

Su mamá murió por un embarazo ectópico el pasado 2016 y desde entonces el estudiante de 9 años se ha tenido que hacer cargo de su otro hermanito. No hay quién lo cuide y no lo puede dejar solo en casa, por lo que cada mañana se despiertan para llevarlo a la escuela, pero como no hay más lugares, lo tiene que sentar en sus piernas.

Su papá tampoco los puede atender, porque tiene que trabajar, por lo que el niño hace turnos con otro de sus hermanos para cuidar al menor de la familia. Tras haber compartido esta historia en las redes, la maestra recibió el respaldo de varias personas que desean ayudarlos.

Sin embargo, lejos de darles apoyo económico, lo que la docente busca es que donen comida a la familia de su alumno, mientras llega a un acuerdo con el director de la escuela para ver de qué otra forma puede auxiliarlos.

Ahora, su caso circuló en las redes y el estudiante se convirtió en la inspiración de varios, pues a su corta edad le está dando un muy buen ejemplo a su familia, ya que no quiere abandonar sus estudios, pero tampoco descuidará a su hermanito.