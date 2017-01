Este podría ser el precio del Nintendo Switch en México

Hace apenas unos días que conocimos la nueva consola de Nintendo, pero podríamos saber ya su precio en México: 8 mil 999 pesos.

Esta cifra aparece en el sitio de GamePlanet, la tienda de videojuegos que te invita a unirte a su lista de espera.

Aunque establece que el precio final no ha sido confirmado, la cantidad aparece cuando entras o recargas la página para comprar este equipo en preventa.

¿Será éste el precio final del equipo, o habrá que esperar a febrero para conocerlo?.

LO NUEVO

La nueva consola de Nintendo, llamada Switch, llegará al mercado el próximo 3 de marzo a un precio de 299.99 dólares en países como Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Canadá y otros territorios.

Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, fue el encargado de presentar oficialmente la consola que, como se prometió en un video de poco más de tres minutos mostrado en octubre pasado, destaca por su versatilidad.

299.99 dólares costará en países como Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Canadá

Puede utilizarse como una consola de escritorio que se conecta a una televisión o, bien, como si fuera portátil.

Se puede conectar a un pedestal para el modo escritorio, a lo que se añaden varios tipos de controles dependiendo del gusto del usuario.

Se eliminó el candado de región para los juegos y entre los títulos ya confirmados está The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Project Sonic 2017 y The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.