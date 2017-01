Amigo Kit regala el doble de saldo de por vida

El fin de año, Telcel lanzó una promoción para su sistema de prepago, con la cual, si compras un Amigo Kit o un Amigo Chip, y lo activas en el esquema de cobro Amigo sin Límite, recibirás el doble de saldo de por vida (siempre y cuando cumplas con ciertas condiciones).

Esta promoción es válida para celulares o chips que sean adquiridos hasta el 22 de enero de 2017. Para activarla, debes hacer una recarga mínima de 100 pesos en una sola exhibición, justo después de realizar la compra.

Pero la verdad es que la estrategia de Telcel es hacer que todos sus prepagos contraten plan, lo cual no es tan malo si es que gastas más de 100 pesos en recargas con tu prepago, pero el verdadero truco del doble saldo lo explica un usuario:

“¿De qué sirve que te den el doble cuando éste solo se puede utilizar si usas Amigo Sin Límites? Dense cuenta, suponiendo que pones 100 pesos, te dan el paquete SL100 que te da llamadas y mensajes, 300 MB de navegación libre, redes sociales 1GB y por 23 días. Si aplican esta promición, se les activa el paquete 100 y aparte tienen 100 de saldo de regalo, cosa que SOLO PUEDES OCUPAR PARA NAVEGACIÓN A DEMANDA, lo cual te da SÓLO 117 MB EXTRAS. Esa es su promoción. 117 MB extras de navegación si sólo pones 100 pesos. Y no, no podrás pasar este saldo a nadie ya que es SALDO DE REGALO y ese no permite pasar saldo. En pocas palabras, su promoción es un fiasco. Lean los términos y condiciones.”

Si lo vas a contratar y ocupas el saldo doble (para navegación) es importante que tengas esto en cuenta, ya que si no recargas saldo durante el periodo estipulado, el beneficio de doble de saldo se pierde automáticamente lo cual no es tan malo si ya tienes el plan y no ocupas tanto la navegación.

El saldo de regalo tiene una vigencia igual a la de la recarga realizada, y se puede utilizar para navegar por Internet, ya que el esquema Amigo sin Límite te da llamadas y mensajes ilimitados, así como 1000 MB para navegar en tus redes sociales (Facebook y Twitter) y utilizar los servicios de mensajería instantánea WhatsApp y Messenger.

En pocas palabras el saldo doble no sirve para nada, pero el plan si que es bastante atractivo para no gastar de más y solo gastar los 100 pesitos.