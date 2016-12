¿Quieres dejar de fumar? aquí te damos un pequeño empujón

Al año, se registran 44 mil muertes a causa del tabaquismo, lo que significa hasta 122 muertes diarias por enfermedades ocasionadas por fumar, informó la diputada María Victoria Mercado Sánchez de Movimiento Ciudadano.

La legisladora señaló que el consumo ilegal de tabaco se ha incrementado en casi un millón de adolescentes de 12 a 17 años, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

“De acuerdo con esta área gubernamental del sector salud, diariamente se registran entre 114 y 122 decesos a causa del tabaquismo; es decir, 44 mil muertes por año, y de permanecer este estándar de consumo actual, cada vez serán más las personas que fallezcan a debido a esta adicción”, explicó.

Con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diputada federal del partido naranja detalló que cada día empiezan a fumar entre 82 mil y 99 mil jóvenes, muchos de ellos niños menores de 10 años y la mayoría vive en países de ingresos bajos y medios. Según las proyecciones actuales, el número de fumadores aumentará a mil 600 millones en todo el mundo en los próximos 25 años.

“La pandemia del tabaquismo se ha convertido en un problema grave de salud pública en nuestro país, pues genera terribles afecciones como infecciones en nariz, garganta y laringe, tracto respiratorio inferior como neumonías y bronquitis, aumento del ritmo cardíaco y presión arterial, reducción de la condición física, cáncer, entre otras.

“El tabaquismo no es un juego y, de conformidad a lo que menciona la OMS (Organización Mundial de la Salud), su consumo es responsable de una de cada diez muertes en el mundo”, advirtió.

En el mundo fallecen al menos 6 millones de personas, de las cuales 600 mil son fumadores pasivos, y pronostica que para el año 2030 esta adicción genere más de 8 millones de muertes al año”, expresó.

Ante este problema, la legisladora Mercado Sánchez propuso modificar los artículos 5 y 11 de la Ley General para el Control del Tabaco, con el fin de fomentar programas de difusión educativa respecto a los riesgos atribuibles al consumo y exposición al humo del tabaco, dentro de las aulas escolares, en los niveles básico, medio y medio superior.

“Uno de los principales factores que más perturba a los niños, es la sobreexposición de campañas mediáticas del tabaco. De acuerdo con la OMS, existen pruebas respecto al uso de imágenes y publicidad de la industria del tabaco que dan lugar a su consumo y dependencia entre los menores”, advirtió.

10 CONSEJOS DE EXPERTOS PARA DEJAR DE FUMAR

1. Fija una fecha para fumar tu último cigarro

Mentalízate: no existen trucos para dejar de fumar. Debes fijarte una fecha en la que te digas a ti mismo “quiero dejar de fumar” y cúmplela. Muchas más personas han dejado de fumar de golpe que haciendo reducciones, que a la larga no funcionan. Piensa en tus intentos previos y en lo los mejores métodos que te funcionaron bien y en los que no..

2. Cambia tu rutina para acabar “engañar” a tu adicción a fumar

Recupera todas esas actividades que te gustan y tienes olvidadas. Es un buen momento para sorprenderte a ti mismo. Distráete de los impulsos de fumar. Planea algo agradable todos los días.

3. No busques excusas para dejarlo

Cualquier día es un buen día para dejar de fumar, no sólo por tu salud, también por tu familia…y tu bolsillo.

4. No fumes ningún cigarrillo más

Por un cigarrillo o incluso por una calada se recae, es el inicio de una gran “amistad”. “Por un cigarro no pasa nada” debería ser “por un cigarrillo se cae seguro”..

5 Piensa positivamente: “Quiero dejar de fumar”

Uno de los mejores métodos para dejar de fumar es anotando las ventajas, no sólo las físicas, que seguro que se encuentran desde el inicio. Busca apoyo en tu familia, amigos y compañeros de trabajo.

6 Haz ejercicio. Mantente activo

No es necesario hacer una maratón olímpica. El deporte es uno de los ejemplos de cómo dejar de fumar puede ayudarte en tu vida. Cualquier pequeña actividad es un paso para dejar de fumar: te relajará, te ayudará a controlar el peso y, sobre todo, resaltará las mejoras físicas de dejar el tabaco. Sólo hace falta no coger el coche cuando se puede ir caminando, las escaleras en lugar del ascensor…

7 Bebe muchos líquidos

Beber es uno de los mejores metodos de consejos para dejar de fumar. Bebe mínimo 1,5 litros al día ya que el cuerpo necesita hidratarse. Probad diferentes sabores. Evita el alcohol.

8 Controla lo que comes

Evita comidas que engorden y si necesitas picar algo, las verduras son tus mejores aliadas. Bajo un control adecuado, la persona que deja de fumar no se debe engordar.

9 Piensa en el día a día, no en el nunca más

Piensa: “Hoy no fumo”. Esta es tu meta principal cuando quieras evitar fumar un cigarrillo y estar sin fumar hoy. Sabes que lo puedes conseguir.

10 Aprovecha la ayuda profesional que se te está dando

Pregúntale a los profesionales de la salud cómo dejar de fumar. Los diferentes profesionales que te pueden ayudar harán todo lo posible para que dejar de fumar sea una experiencia positiva.