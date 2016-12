33 propósitos para el año nuevo

Es el momento de hacer los buenos propósitos para el 2014. Viendo las fechas seguramente ya los habrás hecho. Me vais a perdonar pero basta ya de tanto optimismo en este blog y seamos un poco más realista. Hablemos de los 33 propósitos que muchos de nosotros nos proponemos pero casi nadie cumple.

1. Dejar de fumar.

2. Hacer más deporte.

3. Adelgazar 5 kilos.

4. Leer más libros.

5. Retomar el blog.

6. Quedar más a menudo con amigos.

7. Correr una maratón.

8. Beber menos alcohol.

9. Pasar más tiempo en pareja.

10. Ser más felices.

11. Dejar el trabajo que odias.

12. Enfrentarte a tus problemas.

13. Decir más a menudo “no”.

14. Ser menos egoísta.

15. No tomarme personal las críticas.

16. Dejar de depender de mis padres.

17. Abusar menos de los que me quieren.

18. Gastar menos dinero en cosas que no necesito.

19. Salir más el fin de semana.

20. No buscar excusas.

21. Ser más disciplinado para las cosas que me propongo.

22. No envidiar lo que tiene mi vecino.

23. Salir de mi zona de confort.

24. Cambiar el mundo.

25. Apreciar más lo que tengo.

26. Ser un mejor ejemplo para mis hijos.

27. Sonreír más y quejarme menos.

28. Llamar por teléfono más a mis padres.

29. Tener el valor de fracasar.

30. Ser un poco más optimista.

31. Vivir una vida más sana y cuidarme.

32. Dejar de hacer buenos propósitos que no voy a cumplir.

33. Hacer menos listas en mi blog y trabajar más el contenido de calidad.

Seré sincero con vosotros. El 33 por mucho que me esfuerce no seré capaz de lograrlo. No puedo prometer algo que no pueda cumplir. Ahora en serio…

Esta lista es para recordarte que los propósitos están muy bien pero no sirven para nada si no hay acciones detrás. Nadie dice que sea fácil pero sin dolor no hay recompensa. La vida es así de cruel y no hará ninguna excepción contigo. No abandones fácilmente tus metas. Por algo te lo has propuesto. Te dejo con una frase muy utilizada entre corredores que encaja muy bien en este contexto.

El dolor es pasajero, la gloria es para siempre.