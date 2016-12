Estas son las preguntas básicas en la entrevista para visa

Los turistas que están interesados en tramitar la visa de Estados Unidos deben pasar por todo un proceso, el cual incluye en primera instancia contar con la documentación obligatoria y opcional, y después pasar por una entrevista con un oficial consular de la Embajada de Estados Unidos.

La entrevista es una de las etapas más importantes del proceso, razón por la que los turistas solicitantes de la visa deben llegar preparados a ella, saber qué tipo de preguntas les realizarán los oficiales consulares y la forma en la que deben contestar.

Sin embargo, aunque la entrevista pareciera un procedimiento fácil, el hecho de que el turista proporciones malas respuestas podría provocar que no se le otorgue el documento.

Durante la cita para realizar la entrevista en la Embajada de Estados Unidos, muchas personas se ponen nerviosas, tensas y eso lo demuestran al representante de la embajada, lo cual no hablaría bien de los turistas, pese a que cumplan con todos los documentos obligatorios y otros adicionales.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, las entrevistas en la Embajada de Estados Unidos suelen ser breves y los cónsules se enfocan en preguntas concretas, la mayoría de ellas relacionadas a cuestiones financieras.

A través de su sitio oficial, la embajada de Estados Unidos recomienda ser honesto durante la entrevista, ya que si el solicitante responde con mentiras o proporcionan documentos falsos, existe la posibilidad de que nunca jamás sea posible conseguir el visado de turista.

Aquí te decimos las más comunes:

¿CUÁNTO GANA?

Normalmente, esta pregunta pone nerviosas a muchas personas pues se puede pensar que sus ingresos no serán suficientes para su permanencia en Estados Unidos y el solicitante puede comentar que alguien lo apoyará con los gastos del viaje.

¿QUIÉN PAGARÁ SU VIAJE?

En caso de que el solicitante carezca de ingresos o alguien más cubrirá los gastos de la visita a Estados Unidos, él debe explicar dicha situación al cónsul y previamente se informa en la solicitud.

¿DÓNDE SE HOSPEDARÁ?

El turista debe tener claro dónde se hospedará durante su estancia en Estados Unidos, ya sea en casa de un amigo, familiar o en un hotel, lo cual debe dejar bien establecido para no dejar lugar a dudas.

¿CUÁL ES LA RAZÓN O MOTIVO DE SU VIAJE?

Tomando en cuenta que se trata de una visa de turista, el solicitante debe explicar que va de vacaciones. Si responde que es para otros fines, por ejemplo trabajar o estudiar, le negarán el visado.

¿A DÓNDE VIAJARÁ?

Si el turista menciona o da a entender que no se sabe o todavía no lo decide, supondría que la visa no está siendo solicitada para planes concretos y sería una acción sospechosa para el oficial consular.

¿CON QUIÉN VIAJA?

Aunque sea una pregunta simple, pero decir que se viaja sin compañía puede resultar extraño y sospechoso para los cónsules; es necesario demostrar que el viaje es de vacaciones y que se viajará acompañado por amigos o familiares.