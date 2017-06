Joven es arrollada por un tren mientras hablaba por teléfono

Cómo se informó más tarde, la joven iba hablando por teléfono con la ayuda de sus auriculares y no veía ni escuchaba nada de lo que pasaba a su alrededor. “Estaba cruzando las vías del tren cuando de repente lo vi venir. No sabía qué hacer. Cuando me desperté yo ya estaba en el hospital”, relató a medios locales Pratiksha Natekar, una joven de 19 años que esta vez ha corrido con suerte.

Este incidente es un caso más de personas que sufren accidentes por estar distraídos con sus teléfonos móviles.