Mordida y apuñalada: su novio la torturaba

“Me pegaba, me mordía, me rapó el cabello y decía que estaba loca”, relató a medios locales una joven colombiana que fue encerrada por su pareja durante tres meses.

Kelly Jhoana Villamizar, de 22 años, fue rescatada por policías en la ciudad de Ocaña, en el departamento de Santander, noreste de Colombia, informa ‘Semana’.

Un video grabado por la policía recoge el momento en que los agentes llegaron a su casa para llevarla consigo y ponerla a salvo. Su misma pareja, Juan Esteban Salazar, abrió la puerta a los funcionarios sin mostrarse alterado en ningún momento.

En las imágenes policiales, la mujer, bajo efectos de fuerte sedación, con la nariz destrozada y los ojos tan hinchados por los golpes que casi no podía abrirlos, dice a los uniformados que los golpes se deben a que se cayó de una moto, mientras que su hermana les ruega que se la lleven.

SUE HERMANA LA SALVÓ

“Después del aborto él comenzó a maltratarme más feo. Me empezó a pegar, me mordía; una noche me cortó una parte del cabello y al otro día me rapó”, declaró a un medio local, tras ser liberada por el cuerpo de seguridad.

Además, la víctima contó que su pareja la llevó a un hospital psiquiátrico y la manipuló para que simulara tener una enfermedad mental con el objetivo de que las autoridades no sospecharan de los maltratos.

Cuando Kelly le dijo a su novio que se iría de casa “me apuñaló la mano y me cortó el cabello”, según ‘El Espectador’. Tras aquellos hechos de violencia, la amenazó con malograr a su familia si contaba algo.

“Fue horrible, pero gracias a la Policía y a mi hermana me rescataron de esa casa. Yo no hablaba con nadie. Me tenía prácticamente secuestrada”, confesó a un noticiero local.

Aunque Salazar fue arrestado por las autoridades, se encuentra en libertad debido a que no existe una orden de captura en su contra.