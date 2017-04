Despertó a su papá con el llanto y recibió dos golpes

México.-José Luis ‘N’ fue sentenciado a 45 años de prisión tras ser el responsable de la muerte de su hijo recién nacido, le coloco dos codazos en el rostro provocando que falleciera.

De acuerdo con el relato de los hechos ocurridos en enero de 2014 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, José Luis ‘N’ se encontraba dormido con su esposa y sus dos hijos en casa, cuando los menores despertaron, acción que hizo que el papá enfureciera.

Al ver que no paraba de llorar, el hombre no pudo controlar su furia y se descargo dándole dos codazos en el rostro al menor, así logro que guardara silencio, no obstante, su pareja empezó a reclamarle pero la situación no paso a más y todo volvió a la normalidad para seguir dormido.

A la mañana siguiente los padres se dieron cuenta que el cuerpo del pequeño tenia una temperatura muy fría con indicios de sangre en la nariz; el infante había fallecido

Reportaron la situación a las autoridades quieres iniciaron una averiguación previa para aclarar la situación del menor, tras recabar los indicios suficientes, se consigno jurídicamente al padre del infante, quien enfrento el delito de parricidio.

Después de dos años del hecho, el Juez Décimo de lo Penal del estado de Jalisco resolvió una sentencia de 45 años de prisión y 340 mil pesos de sanción económica.