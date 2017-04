Dio la vida por su hijo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El padre de un pequeño bebé de apenas un año y medio de edad murió como un héroe. Al momento de sufrir una volcadura en su camioneta, sujetó al menor con un cinturón de seguridad antes de que el vehículo se precipitara a un barranco.

La tragedia ocurrió en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, a las 07:00 horas. Ricardo Esquivel Zamarrón, de 25 años, y su hijo Juan Luis, se desplazaban por el bulevar Colosio a bordo de una camioneta Nissan 1994.

Una avería lo hizo perder el control del volante, precipitándose contra un poste y chocando de forma frontal, para después irse hacia un barranco. El hombre, al ver que nada podría hacer para evitar la caída, optó por asegurar a su hijo a su asiento, abandonándose a su destino.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que estaban ubicados a unos metros fueron los primeros en responder al accidente, solicitando la presencia de los cuerpos de rescate. Paramédicos de Cruz Roja y un escuadrón de Bomberos arribaron minutos después.

De la camioneta destrozada consiguieron rescatar a Esquivel Zamarrón, gravemente herido, y a su hijo, quien gracias a la acción de su padre sólo sufrió algunos raspones.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital San José de esa ciudad, donde la mano de la muerte tomó a Ricardo Esquivel, arrancándolo para siempre de este mundo.

Su esposa y madre del pequeño Juan Luis acudió al hospital y fue la última en ver con vida al hombre. Después, publicó en redes sociales el siguiente mensaje:

“Ricky, nunca me imaginé que esta mañana sería la última que te viera. No sé, no entiendo muchas cosas, lo único que sé es que te amo. Gracias por el regalo más grande que me diste, nuestro hijo Juan Luis, gracias por salvar a mi hijo de ese accidente. Me dueles mucho, no te preocupes por nada, descansa en paz, yo cuidaré de nuestro bebé y seguiré con los planes que teníamos para su futuro. Gracias por compartir cuatro años de tu vida a mi lado. Te amo”.