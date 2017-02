Nadadora mexicana recibió un balazo que le perforó el pulmón

Amigos y compañeros de la comunidad deportiva hoy les pido su colaboración para apoyar a la nadadora y ex seleccionada nacional mexicana Fernanda Armenta Gastón, quien el día de ayer 30 de enero por la noche mientras transitaba en la Ciudad de México fue víctima de la inseguridad que se vive en el país y recibió un impacto de bala que le perforó un pulmón; por lo que fue trasladada de urgencias al “HOSPITAL DE COS” ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Fer ya está estable y fuera de peligro y ya se juntó la meta para cubrir los gastos del hospital. Agradecemos a todos los involucrados y a todos los medios que ayudaron a que el objetivo de cumpliera tan rápido para darle la tranquilidad a sus padres. Muchas gracias por su apoyo. #FuerzaFer ♥🏊🏼‍♀️ @fdaarmenta

