Joven trató de suicidarse

Tampico, Tam.- Nuevamente el Puente Tampico fue blanco de la movilización policiaca y paramédicos de la Cruz Roja, ante la alerta que recibieron, sobre un sujeto que trataba de lanzarse hacia el Río Pánuco, cuando llegaron los policías, familiares del joven ya dialogaban con él, y fueron ellos, quienes lo convencieron de que desistiera de su reprobable intento de quitarse la vida.

En seguridad pública se informó sobre la tentativa de suicidio, que se desarrollo a las 21:00 horas en la parte alta del Puente Tampico.

Se dijo que la oficial de radio, fue enterada que en la parte central del puente, se encontraba un sujeto parado al filo del barandal, con la intención de suicidarse al lanzarse hacia el Río Pánuco.

Inmediatamente acudieron efectivos de Fuerza Tamaulipas, quienes al llegar, observaron a un joven que había brincado el barandal, y solamente se sujetaba con una mano, mientras dos personas, al parecer sus familiares, dialogaban con él, le decían que esa no era la solución.

Señalaron que al lugar también llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes apenas se coordinaban para acercarse al suicida, cuando los familiares del sujeto, lograron convencerlo de que no se suicidara, y tras sujetarlo bien, lo pasaron hacia ellos, y abrazado lo subieron a un vehículo particular, no sin antes informarles que ellos se harían cargo de él, pues aseguraron ser sus familiares y que lo llevaran a consulta con un médico para la salud mental, pues no es la primera vez que trata de realizarlo.