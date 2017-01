Mató a su mamá y a su abuela

Con la mirada extraviada al levantar su rostro al ser aprehendido por policías preventivos, Genaro Iván Sánchez Hernández, de 21 años, deja ver una frase en inglés en su playera: I Do Whateaver the voices in My Head, Tell me to do” (Yo hago lo que me dictan las voces en mi cabeza).

El pasado 29 de diciembre Genaro asesinó con un cuchillo a su abuela Celia, de 71 años, y a su madre Verónica, de 45 años, quien al momento de ser atacada se bañaba en la casa familiar, en la colonia Ampliación Presidentes, delegación Álvaro Obregón.

Familiares de las víctimas dijeron a los policías preventivos del Sector Santa Fe, que el detenido padece de sus facultades mentales debido a su adicción a las drogas.

Conforme al parte policial, el día del doble homicidio, a través de la frecuencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se escuchó un reporte del Centro de Control y Comando (C2) Poniente que informaba de un lesionado por arma blanca.

Un hombre de 41 años se entrevistó con los agentes y mencionó que alrededor de las 19:00 horas fueron lesionadas sus familiares con un cuchillo señalando como responsable a su sobrino Genaro, quien salió corriendo del domicilio.

Al lugar llegó la unidad médica DF 021 G2 del ERUM, donde paramédicos diagnosticaron la muerte de dos mujeres por lesiones con arma blanca.

Un testigo del crimen fue un niño de 13 años, hermano del presunto agresor, quien detalló que Genaro estaba recostado en el sillón de la sala y agredió primero a su abuela.

“Empezó a decirle de groserías a mi abuelita; se levanta del sillón y agarra un cuchillo de la cocina lesionando a mi abuelita y después a mi mamá que se estaba bañando”, comentó el menor de edad.

Después de cometer los homicidios, el niño salió corriendo de su casa para pedir ayuda, mientras Genaro huía, y después de una hora de búsqueda, fue encontrado por policías en Santa Lucía y Calandrias, en Colinas del Sur

Genaro fue sorprendido con una bolsa de mariguana, pero de la muerte de su madre y abuela no mencionó nada, su mirada seguía extraviada.

La detención del joven fue confirmada ayer por el fiscal para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña, quien refirió que el joven padece bipolaridad, y no se determinó aún el destino del presunto homicida.