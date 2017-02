Dr. Xico, ‘alcalde’ de un Hospital

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El doctor Xicoténcatl González Uresti no deja de parecer más un vaquero, que un endocrinólogo.

Ahora, sin embargo, está en el sillón más codiciado del Hospital General de Ciudad Victoria; ya no en las gradas del Lienzo Charro de Tamatán viendo un rodeo.

Aplica la comparación, se emociona y dice que quiere convertir al “Norberto Treviño Zapata” en “un gran caballo donde todos nos queramos subir; y que sea satisfactorio estar aquí”.

Se pone serio y reconoce que un Hospital es un ‘monstruo’, incluso más difícil de manejar que el Ayuntamiento local, que pretendió el año pasado como candidato independiente.

“Está considerado que dentro de las empresas más complicadas del mundo es un hospital, porque funciona 24 horas los 365 días del año”, comenta.





-¿Este hospital puede acabar con la carrera política de alguien?, se le pregunta.

“Sí, por supuesto. Imagínate, qué pena que he presumido y he dicho, que este es mi teléfono de toda la vida -dice enseñando un celular negro- y que de repente te encuentres que Xico está facturando al Hospital General”, expresa.



“¿Tú crees que alguien por aquí no puede saber si se factura o no se factura mi teléfono? Es fácil”, dice.

“O no sé, lo que esté en entredicho de cualquier cosa que hagamos en el hospital, por supuesto que puede acabar con una carrera política (si lo que haces está) mal hecho, mal administrado, sin rumbo… puede acabar con una carrera política”, agrega.

El director del Hospital General atendió esta tarde a más de 30 familiares de pacientes, doctores y enfermeras, así como uno que otro amigo.

Finalmente nos recibió en su oficina, en donde el único objeto personal visible es una computadora laptop.

El Doctor Xico aclara que es muy poco el tiempo que está detrás de su escritorio, pues la mayor parte del día y también de la noche, se la pasa en consulta o recorre los pasillos del nosocomio.

“Cansado me voy todos los días a las 3 y media de la madrugada, 4 de la mañana; y regreso 7 a 7 y media, le paro un poquito en la tarde-noche, para hacer ejercicio, de las 8 a las 9 (o) de las 8 a las 10 de la noche… entonces, continuamos consultando de perdido una hora a una hora y media”, explica su agenda.

-Entonces, ¿usted no será un director de escritorio?, se le cuestiona.

“No, para nada… De hecho, no me voy de aquí del escritorio. Me voy del Departamento de Urgencias, me voy de Terapia Intensiva, me voy de primer piso, de segundo piso”.

Aclara que la mejor manera de motivar a sus colaboradores a atender el mayor número de pacientes posible, dando buen trato a todos, es con el ejemplo.

“Los pacientes creo que entienden lo que ha pasado en este cambio de gobierno en el sentido de que pues llegas a un hospital descobijado… pero lo que no se disculpa, porque no cuesta dinero, es la actitud: cómo tratamos a nuestros pacientes”, subraya.

“Y debe de ser un trato respetuoso, debe de ser un trato digno, debe de ser un trato como quisiéramos que nos trataran a nosotros, si fuéramos pacientes”, comenta.

Tiene que salir a una reunión, luego de haber estado en otra por la mañana, pero antes el Doctor Xico advierte que quiere subir el Hospital General al nivel de Alta Especialidad e, incluso, quiere convertirlo en un ejemplo nacional.

Su visión es lograrlo con el apoyo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el de la Secretaria de Salud, Lydia Madero García.

Dice que lo único que se necesita es adquirir una serie de equipos, eso sí muy costosos, pero lo más importante es que cuenta con un grupo de médicos especialistas muy calificados, que están siendo desaprovechados.

“Tenemos técnicamente el recurso humano, que es lo más caro, el recurso humano especializado dentro del hospital, falta tener un poco de equipamiento, para que evolucionemos hacia un tercer nivel, hacia un hospital de Alta Especialidad…”, expresa.

“Ya tenemos lo caro y que no se consigue, que son los especialistas, vamos a equiparlos con todo de último nivel, para que cualquier paciente del estado pueda ser referenciado aquí”, comenta.

-Por ejemplo, ¿qué especialidades se tienen y se carece de equipo?

“Por poner un ejemplo, tenemos el servicio de urología con especialistas de alto nivel, de alta capacitación y especialidad que hacen, por ejemplo, tratamiento de litiasis renal (cálculos o piedras) pero no tenemos el equipo aquí”.

Antes de finalizar la entrevista, el reportero no se queda con la curiosidad y le dice: La gente lo ve y dice: ‘ah, es Xico, es a todo dar, voy a ir al hospital y él me va a ayudar a que no pague nada’… ¿Hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede?

“No, no, no… Yo creo que la gente humilde, que lo requiera, si no tiene Seguro Popular hay que orientarla a que tenga Seguro Popular. Y todos los conocidos y todos los que nos hayan visto donde nos hayan visto, pues hay que orientarlos a que saquen el Seguro Popular”, dice.

“Si ofrezco mi actitud positiva siempre, buscando soluciones, buscando qué tenemos que resolver, qué tenemos que apoyar, (pero los) lineamientos (del hospital) están muy claros, hay normatividad al respecto de todas estas condiciones, entonces soy el que presume y dice que todo bajo normatividad y lineamientos se tiene qué hacer”.



EL MEJOR JARDÍN



-El Doctor Xico convocará a los victorenses altruistas a aportar una planta, para crear el jardín más bello de la capital en el Hospital General



INSTITUCIÓN SALUDABLE



-Retará a sus colaboradores a participar en un programa llamado “Enséñame la Panza”, que mediante ejercicio y pláticas de nutrición, se buscará que doctores, enfermeras y administrativos reduzcan de peso de manera visible en un plazo de 6 meses