“Trump me la pel… el muro no nos detiene”: Pollero

México.- “El Trump nos la pela”, se burla Kevin. “El muro está y nomás detiene a los pendejos o a los más pobres”, dice entre risas. Él es un traficante de indocumentados en Ciudad Juárez. De sus 25 años tiene cinco haciendo dinero de los que buscan el llamado “sueño americano”. Afirma que el muro de lámina que existe en tramos de la frontera entre México y Estados Unidos no tiene sentido, porque hoy es un camino casi obsoleto.

Los traficantes como Kevin están cruzando indocumentados por los puentes internacionales con documentos falsos o robados.

En ciudades fronterizas, como Juárez, la fuerte vigilancia ha hecho que los indocumentados provenientes del sur de la República o de Centroamérica encuentren nuevas rutas para ingresar al “país de las oportunidades”. Hoy en día la ruta más utilizada es la más obvia.

“Te conseguimos un pasaporte o una green card con alguien que se parezca a ti y te mandamos a la mera hora pico, cuando los puentes están bien llenos”, explica Kevin.

Rubén Jáuregui, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso, Texas, asegura que esta forma de cruzar hacia EU es una tendencia a la alza. “Estamos viendo cada vez más impostores usando documentos legítimos. Cada semana, en promedio, decomisamos 85 documentos falsos o con alteraciones que violan la ley migratoria en los puentes que se encuentran entre El Paso y Sunland Park, Nuevo México”.

Detalla que los futuros indocumentados utilizan principalmente la llamada visa láser, una identificación que permite el cruce diario a los transfronterizos.

“Intentan cruzar con esa identificación para quedarse a vivir o a trabajar en EU, lo que no está permitido. Quienes son descubiertos pierden el documento y son regresados a México. Quienes utilizan documentos falsificados o se dicen ciudadanos estadounidenses sin serlo, son encarcelados”, explica.

Los polleros cobran 150 dólares por la renta de documentos legítimos, una ganga frente a los mil 500 que se les exigen a quienes cruzan por el desierto. “Uno de nosotros te da el documento, te sigue hasta que cruces, y en El Paso nos pagas. Nos regresas el pasaporte y nos regresamos a cruzar a otro. Así nos la llevamos”, dice Kevin, quien se burla de las intenciones del presidente Donald Trump de levantar un muro gigantesco por toda la frontera para evitar el cruce ilegal de personas de sur a norte.

“Que levante el muro del tamaño que quiera, le vamos a seguir metiendo goles por los puentes, ni modo que los cierre”, dice desde un refugio para indocumentados donde encuentra a sus clientes.

Uno de ellos se llama José Antonio, tiene 29 años y llegó de Honduras a Ciudad Juárez hace tres días. Dice que quiere cruzar para encontrar trabajo y para “salir de la mierda que hay en Honduras”.

“No creas que lo hago porque me gusta Estados Unidos, no. Sólo que en Honduras ahorita no hay trabajo y el crimen está acabando con nosotros”, cuenta José Antonio. Para él, en un principio, cruzar por los puentes internacionales como indocumentado era un disparate. Pero ha visto cómo otros lo han logrado.

“Me van a cruzar con un pasaporte falso. La verdad me siento hasta más seguro”, dice.

Pero hay quienes efectivamente no lo logran. Según estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en 2015 fueron decomisados más de 75 mil documentos fraudulentos, mientras que en los primeros cuatro meses de 2016 sumaban 47 mil.

“En un día promedio los oficiales de CBP niegan la entrada a 686 no ciudadanos y 45 criminales que intentan ingresar al país de manera fraudulenta. CBP negó la entrada a más de 334 mil personas durante 2016”, según una hoja informativa provista por la agencia estadounidense a EL UNIVERSAL.

En ese lapso los arrestos de la Patrulla Fronteriza en el sur de Estados Unidos descendieron en 28% y 2.5%, respectivamente, según estadísticas oficiales.

Ramiro Cordero, portavoz de la Patrulla Fronteriza en el área de El Paso, Texas, asegura que el descenso en arrestos de indocumentados está relacionado con las acciones de su agencia. Sin embargo, acepta que los migrantes siguen entrando ilegalmente al país.

“Cada vez son menos los que entran por el desierto, ahí están las estadísticas. Respecto a los puentes, lo único que puedo decir es que van a seguir entrando, le van a seguir buscando”.