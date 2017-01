Llama Obispo a orar por Peña Nieto

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- De injusta calificó la Diócesis de Victoria la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, de pretender que México pague el muro fronterizo.



El obispo Antonio González Sánchez dijo que el presidente Enrique Peña Nieto tiene que dejar claro que los mexicanos no pagarán dicho muro.



“Si Trump quiere hacer eso (construir el muro) lo puede hacer. Aquí la única cosa que debe hacer el presidente mexicano es no pagar el muro, eso sí se me haría injusto”, expresó.





La Biblia establece que hay que orar por los gobernantes y este es un buen momento para orar por el presidente Peña Nieto para que tome la mejor decisión que favorezca a los mexicanos.



“La Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes, en este caso tenemos que orar por el Presidente de la república y por el gobernador (Francisco García Cabeza de Vaca)”, dijo el obispo.



La semana pasada, el presidente Peña reprobó las acciones de Estados Unidos en torno al tema migratorio, la construcción de un muro, dijo, lejos de unir sólo dividirá a los dos países, por lo que México no pagará ningún muro.



YO OPINO

“A mí se me figura que el ‘famoso muro’ fue un discurso de campaña. No creo que ahora como presidente de Estados Unidos lo lleve a cabo Trump, yo no creo”. Antonio González, Obispo de Victoria