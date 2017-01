Familias se abrazan en cauce del río Bravo

Medio millar de inmigrantes mexicanos que radican en Estados Unidos llegaron a la frontera con Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, para reunirse con su familia en México, justo en la línea divisoria que marca el río Bravo.

Tanto del lado mexicano como del estadunidense, hombres, mujeres y niños de todas las edades caminaron sobre las mansas aguas de un riachuelo del Bravo, muchos de ellos cubriendo sus piernas y pies con bolsas de hule.

El estado de miles de inmigrantes no aceptados por el gobierno del vecino país del norte los mantiene en la situación de no poder cruzar hacia México para ver a sus familias, ya que de hacerlo significaría no poder regresar.

Ante esta imposibilidad, lo que hacen es que se citan justo en la línea divisoria México-Estados Unidos, en una zona entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el río Bravo hace un remanso urbano, y les permite caminar y poder abrazarse.

Algunos aseguraron que tienen entre diez y 20 años que no pueden viajar a México para ver a sus familias, por lo que cada año organizan un encuentro en la frontera.

Esta fue la tercera ocasión que se realiza esta actividad binacional llamada Abrazos, no Muros, organizada por la fundación Border Network For Human Rights (Red Fronteriza por los Derechos Humanos).