“Te ganamos la partida Trump, con México no se juega”: Fox

“Trump, te ganamos la partida maestro, te la ganamos los mexicanos”, dijo el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, al mandatario estadounidense, luego de que publicara un tuit en el que amenazaba al gobierno mexicano con cancelar la reunión bilateral programada si se niega a pagar el muro fronterizo.

A través de un video, publicado en sus distintas cuentas de redes sociales, el ex mandatario mencionó: “Tuviste que recular, tuviste que echarte para atrás, ahora no vas a recibir a Peña, ya viste que con México no se juega, chiquitos pero picosos y vamos a seguir adelante. Ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando del acuerdo del libre comercio, perdiste y vas a seguir”.

El video de Fox se divulgó antes de que el presidente Peña Nieto anunciara en su cuenta de Twitter que canceló la reunión con Trump, prevista para el martes 31 de enero y en la que se abordarían temas sobre comercio, migración y seguridad.

Además, las palabras de Fox se suman a las posturas difundidas por distintos políticos sobre la relación entre el gobierno mexicano y la administración de Trump.

Momentos antes, también a través de Twitter, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador recomendó a Peña Nieto reaccionar ante el “nuevo exabrupto” del mandatario estadounidense y cancelar la reunión.

Información de Forbes