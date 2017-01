El es ‘Max’, el perro que mató a un niño

Saltillo.— Max, el perro de raza pitbull responsable de la muerte de un niño de tres años en Saltillo, Coahuila, fue enviado a la Fundación Raúl Julia Levy, en Malibú, California, para someterse a un proceso de rehabilitación que durará tres meses.

Se trata del primer caso documentado en México en el que un perro se libra de ser sacrificado por haber atacado a una persona y logra ser enviado a otro país para ser rehabilitado; el caso de Max crea jurisprudencia en México y América Latina, según la Asociación para la Defensa y Protección de Animales A.C. (ADEPAC).

La solicitud de traslado fue aprobada por el titular de la Unidad de Litigación de Delitos Culposos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila, Juan Sánchez Irabú, quien informó a EL UNIVERSAL que al animal se le practicaron estudios médicos y se concluyó que “es peligroso”.

“Se otorgó la custodia temporal a la fundación de Raúl Julia Levy porque se comprometió a darle tratamiento para quitarle lo bravo y que no vuelva a agredir a nadie más”, agregó Sánchez Irabú, quien firmó el oficio dirigido al jefe de la Jurisdicción Sanitaria 08 de la Secretaría de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre, donde se ordena entregar al perro.

Esto ocurrió luego de la petición realizada por el defensor de animales, Raúl Julia Levy, quien solicitó el pasado 7 de diciembre a las autoridades de Saltillo que se liberara al can y se le entregara para rehabilitarlo.

En entrevista, Julia Levy denunció que Max fue torturado durante los más de 50 días que pasó en el antirrábico, pues presenta golpes en la cara y en las patas, así como un alto grado de desnutrición, por lo que a su llegada será sometido a exámenes físicos por dos veterinarios especializados. El costo del traslado fue de mil 500 dólares y fue absorbido por la fundación.

Precedente. Juan José Cornejo Martínez, de la ADEPAC, donde tienen en resguardo al canino ante las amenazas en redes sociales de hacerle daño, destacó que el traslado se logró gracias a la nueva Ley de Protección y Trato Digno de los Animales de Coahuila y que sienta un precedente para “salvar más animalitos que, sin querer, agreden a alguna persona”.

Aseguró que el pitbull es dócil, aunque reacciona por insisto ante alguna provocación porque fue maltratado.

El incidente que costó la vida de Iker “M”, sucedió el 1 de diciembre pasado en la colonia Las Margaritas cuando el niño de tres años jugaba en la calle y fue sorprendido por el can, que se salió de su casa cuando su dueña dejó abierta la puerta.

Las heridas del ataque fueron tan graves que después de una semana de hospitalización, se le declaró muerte cerebral; mientras que Max fue asegurado por elementos de la Policía Investigadora de la PGJE y permanecía en un Centro Antirrábico.

Reacciones. El traslado del can al extranjero no agradó a la familia de la víctima. Norma América Muñiz Delgado, abuela del menor, señaló que la familia sigue con dolor y que la madre del niño no está de acuerdo con que lo hayan dejado salir de “la perrera”.

Informó que la madre de Iker no puede trabajar pues está en tratamiento sicológico y que la familia enfrenta problemas económicos serios.

La PGJE mantiene abierta una investigación para deslindar o fincar responsabilidades. Carmen, dueña de Max, podría ser inculpada por descuido y culpa, aunque eso dependerá del curso que siga la indagatoria. Al respecto la ley señala que la multa va desde los 25 hasta los 10 mil salarios mínimos diarios vigentes, además de la responsabilidad penal o civil correspondiente.

