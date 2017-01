“Tamaulipas fortalecerá relación con Texas”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- “No vamos a esperar las acciones del Gobierno Federal ni de Estados Unidos, estamos haciendo lo nuestro, fortaleciendo nuestra relación con Texas”, dijo el Gobernador de Tamaulipas.

Francisco García Cabeza de Vaca comentó que los aliados, socios y “familia” del vecino estado, mantienen una relación comercial que se traduce en 1 billón de dólares diario.

Es por esta frontera, por donde cruza el 60 por ciento del comercio, precisó en su mensaje frente al sector empresarial.

Exhortó a los integrantes de la COPARMEX a voltear a otros horizontes, que vean a México como un lugar de oportunidades.

“Estoy convencido que son ustedes quienes generan empleos, no los gobiernos, los gobiernos generan las condiciones para que ustedes puedan generar empleos”, dijo el gobernador.

Comentó qué hay que acabar con las simulaciones del pasado, donde se decía que Victoria tenía que depender del gobierno.

“Que si no había recursos no crecía la ciudad, esto no puede seguir, vamos a generar las condiciones para que salgan adelante”, exhortó.

Invitó a los empresarios a formar parte del Plan Estatal de Desarrollo, donde tienen un papel importante porque este gobierno “no es de ocurrencias”, dijo.

“Ustedes son quienes saben cuáles son las necesidades de Victoria y de la región, este no es un proyecto del gobernador, es el proyecto de los tamaulipecos”, dijo finalizó.

EL DATO

-El Gobernador asistió a la toma de protesta del consejo directivo de la COPARMEX en la Universidad La Salle