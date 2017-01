‘Tachan’ cuentas a 10 ex alcaldes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) entregó al Congreso Local 20 informes negativos del ejercicio fiscal 2015, que corresponden a 10 Ayuntamientos y 10 Comapas.



Joaquín Hernández Correa, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, explicó que se trata de entes que no subsanaron las observaciones que la Auditoría les hizo.



“La lista completa no se las puedo dar, porque no las traigo en mente”, alegó el diputado panista.



A más tardar el 8 de febrero, el Congreso Local designará al nuevo Auditor Superior, y será en esa fecha cuando la Comisión se reúna para revisar las 20 cuentas públicas en sentido negativo.



El diputado agregó que la fiscalización al gasto público está alejado de colores partidistas y será objetivo e imparcial.

EL FUTURO AUDITOR SUPERIOR

-Será nombrado a más tardar el 8 de febrero