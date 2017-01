10 formas que Trump tiene para obligar a México a pagar el muro

Apenas asuma la Presidencia de Estados Unidos, Trump comenzará a construir el muro con México y prometió que el país vecino reembolsará el costo de la obra, posiblemente a través de impuestos. Así que ahora habrá que empezar a evaluar cómo México va a pagar el muro.

“Vamos a construir un muro. No quiero esperar cerca de un año o un año y medio hasta que finalicen mis negociaciones con México, que empezaremos en cuanto asuma. (…) De alguna forma, y hay varias formas, México nos reembolsará (…) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago” Trump ha mencionado en el pasado la posibilidad de aplicar un impuesto a las remesas que los inmigrantes envían a sus familias en México. El vicepresidente electo Mike Pence ya trabaja con varias agencias y con el Congreso para aprobar la financiación del muro y comenzar su construcción, precisó Trump.

“Inadmisible” México insiste no obstante en que no pagará por el muro, que se extendería a lo largo de los 3 200 km de frontera y costaría entre USD 8 000 y 12 000 millones, según cálculos de Trump durante su campaña.

Los 10 puntos que podrían apretar el cinturón de México

Aplicar un impuesto a las remesas que los inmigrantes envían a sus familiares en México. El nuevo ejecutivo estadounidense además podría limitar el envío de dinero a los migrantes sin papeles, aunque los mexicanos siempre tienen un familiar legal con el que contar para sortear la prohibición.

Aumento del precio y restricción de las visas emitidas para mexicanos. Actualmente el visado turístico (B1) cuyo precio para mayores de 15 años es de 160 dólares, aproximadamente 3 mil 520 pesos, si consideramos un tipo de cambio de 22 pesos por dólar.El trámite de visa B1 para menores de 15 años es de 16 dólares, aproximadamente 352 pesos considerando la cotización previamente mencionada. Estos precios que ya aumentaron 37% durante el pasado año por el tipo de cambio, podrían dispararse de nuevo tras la entrada del Gobierno de Donald Trump.

De de acuerdo con la Iniciativa de Reforma Fiscal propuesta por algunos congresistas miembros del partido republicano en la Cámara de Representantes, en los Estados Unidos , se pretende, entre otras, efectuar: una reducción de la tasa corporativa del impuesto sobre la renta (ISR) del 35% actual a una tasa del 20%., así como abandonar el principio de renta mundial por el de un sistema territorial con base en el consumo interno de bienes y servicios producidos dentro del propio país. En este contexto, como parte de dicha reforma fiscal, con el objeto de equilibrar la reducción en tasas y como medida absolutamente proteccionista, se pretende introducir un nuevo impuesto a las importación de bienes y servicios que se originen o sean producidos fuera del territorio estadounidense, a cargo de la entidad importadora, denominado impuesto de ajuste fronterizo (“border adjustment tax; o “BAT” por sus siglas en inglés; probablemente a una tasa no inferior al 20%); cuyo gravamen no constituye un impuesto al comercio exterior o arancel, sino un impuesto de carácter corporativo pagadero sobre la base de efectivo (“cash flow tax”), cuyos costos o gastos asociados a los bienes o servicios importados no serían deducibles para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta de las entidades residentes en los EUA que los adquieran e introduzcan al país.

Además promoverán las exportaciones. Los ingresos derivados de las exportaciones estarían exentos del pago de impuestos. La Iniciativa de reforma o nuevo esquema fiscal, será objeto de discusión y análisis así como de modificaciones y ajustes en el seno del Congreso de los EUA durante los próximos meses, antes de su aprobación definitiva; sin embargo, cabe mencionar que existe mayoría republicana en el Congreso.

Renegociación de la TLCAN. La probable renegociación o modernización, en su caso, del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés) que, en términos generales, consiste en la eliminación o reducción substancial de los aranceles o tarifas para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios; cuyo acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo consentimiento entre los países; en cuyo caso, la implementación del BAT provocaría un efecto de distorsión que impactaría desfavorablemente al TLCAN.

Evaluación de la participación de Estados Unidos en la Iniciativa Mérida. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia con un costo de mil 600 millones de dólares que fueron aplicados durante un plazo de tres años. El paquete no incluye armas de fuego ni dinero. Durante el primer año, la Iniciativa Mérida proporcionó a México $400 millones de dólares en equipo y entrenamiento. La Iniciativa Mérida incluyó un monto adicional de 65 millones de dólares para las naciones de Centroamérica (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); el Congreso estadounidense también incluyó a Haití y a la República Dominicana en la porción del paquete para Centroamérica.

Limitación de la circulación de vehículos con placas mexicanas en Estados Unidos. Diariamente un millón de personas y 437 mil vehículos transitan de manera ordenada (incluye vehículos ligeros, autobuses de pasajeros y transporte de carga) transitan de manera ordenada y lícita a través de los 58 cruces fronterizos entre nuestros países. Además “elevar las tarifas” de las tarjetas de cruce fronterizo impactaría directamente a la economía local.

Nuevos impuestos a los productos mexicanos o manufacturados en el país. De esta forma Trump ya consiguió que Ford y Carrier cancelaran sus proyectos en Nuevo León y San Luis Potosí. Estados Unidos se ha consolidado como el primer socio comercial de México (concentra el 64% del comercio total y el 80% de sus exportaciones).

Aumento de tasas aeroportuarias para los vuelos con destino o procedencia en México.

Recibir a 5.8 millones de mexicanos que podría expulsar Estados Unidos por no tener permanencia legal en el país lo que supondría un desembolso millonario para las autoridades mexicanas.