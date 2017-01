“De una u otra forma México pagará el muro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará dos decretos el miércoles: uno sobre seguridad fronteriza y su plan de construir un muro a lo largo de la frontera sur, y otro que fortalecerá el cumplimiento de las leyes migratorias, dijo la Casa Blanca.

“Construir esta barrera es algo más que una simple promesa de campaña. Es un primer paso de sentido común para asegurar realmente nuestra porosa frontera”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. “Esto frenará el flujo de drogas, crimen e inmigración ilegal hacia Estados Unidos”.

Asimismo, Spicer aseguró que las órdenes ejecutivas privarán de fondos federales a las denominadas “ciudades santuario” y pondrán fin a la política de “capturar y liberar” de gobiernos anteriores.

“El asunto principal es sacar a la gente que nos quiere perjudicar, el Presidente entiende la gravedad del tema de los jóvenes indocumentados y de su apoyo en el Programa de Acción Diferida (DACA) y trabajará de manera humana para asegurarse de respetar la situación de muchos de estos niños”, dijo Spicer.

La Casa Blanca repudió el borrador de una orden ejecutiva que conduciría a una revisión de los métodos de Estados Unidos para interrogar a los sospechosos de terrorismo y la posible reapertura de cárceles clandestinas de la CIA fuera del país.

El vocero Sean Spicer dijo que el borrador “no es un documento de la Casa Blanca” y que no tiene “la menor idea de dónde vino”.

The Associated Press obtuvo el borrador de un funcionario, quien dijo que la Casa Blanca lo había distribuido para efectuar consultas antes de que lo firme el presidente Donald Trump. El funcionario exigió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del asunto.

La orden anularía el compromiso de Estados Unidos de cerrar la cárcel de Guantánamo, Cuba, y ordenaría al Pentágono enviar “combatientes enemigos” capturados al lugar.

Mientras tanto, Donald Trump, aseguró hoy que la construcción del muro en la frontera con México comenzará “en meses” y que su planificación ocurrirá “de inmediato”.

“Tan pronto como podamos, tan pronto como podamos hacerlo físicamente”, afirmó Trump al ser preguntado por la construcción del muro en su primera entrevista como presidente en la cadena ABC.

“Yo diría que en meses, sí. Yo diría que en meses, ciertamente la planificación va a comenzar de inmediato”, subrayó el mandatario.

El recién investido presidente insistió en que “en última instancia” el coste del muro será “reembolsado por México” y ese pago será del “cien por cien” del coste de la construcción.

Trump confirmó que el Gobierno federal adelantará el dinero necesario para iniciar la construcción, pero luego los mexicanos se encargarán de devolverlo.

“Todo se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. Sólo le digo que habrá un pago, que sucederá de alguna forma, quizás una forma complicada, lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos, también va a ser bueno para México. Un México muy estable y muy sólido”, afirmó.

Preguntado por la negativa del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a pagar la factura del muro, Trump respondió que el mandatario no puede decir otra cosa.

“Él tiene que decir eso, tiene que decir eso”, justificó el magnate neoyorquino.