“México no cree en muros y no pagará ninguno”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los 50 Consulados de México en Estados Unidos se convertirán en defensorías de migrantes, anunció el Presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje a través de redes sociales, Peña reiteró que México no pagará el muro en la frontera con Estados Unidos.

Dijo que Donald Trump firmó 2 ordenes ejecutivas, una para medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera.

Beginning today, the United States of America gets back control of its borders. Full speech from today @DHSgov: https://t.co/CXn2u87Vv6 pic.twitter.com/48iZam5Fai

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017