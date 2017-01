Trump firmará este miércoles orden para levantar el muro

El presidente Donald Trump comenzaría a tomar acciones ejecutivas de temas migratorios a partir del miércoles, iniciando con planes para levantar un muro a lo largo de la frontera con México y otras medidas de seguridad, de acuerdo con dos funcionarios del gobierno citados por la agencias Reuters y Associated Press.

Más tarde, en Twitter, el propio Trump pareció confirmar las filtraciones, reiterando que seguirá adelante con la que fue una de sus principales promesas de campaña.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017