Gobierno municipal rinde homenaje al General Pedro José Méndez

El Mante, Tam.- Conmemorando el aniversario luctuoso CLI de la muerte del General y Tamaulipeco Pedro José Méndez, el gobierno del Mante que preside el Ing. Juan Francisco Leal Guerra rindió un merecido homenaje a la insigne tamaulipeco que inició con una ceremonia cívica en la plaza principal.

Acompañado por el teniente coronel C. Claudio González Ruiz Delegado Regional de la Policía estatal acreditable Fuerza Tamaulipas en el Mante, el Sub oficial de cadetes de infantería C. José Luis Velázquez García responsable de la zona Mante del Pentathlon Deportivo Militarizado en Mante, Secretario del ayuntamiento Lic. Juan Gerardo Cruz Ramos, síndicos y regidores además de autoridades educativas, Leal Guerra encabezó los honores de ordenanza a nuestros símbolos patrios.

Alumnos de planteles educativos, de instituciones de seguridad y de protección civil así como personal del DIF municipal acompañados por su presidenta Juanita Lara de Leal escucharon con atención el discurso oficial el cual estuvo a cargo de la primer regidora del ayuntamiento mantense Lic. Coral Fentanes Mayorga.

En su exposición Fentanes Mayorga dio a conocer los pasajes e historia de la vida y obra de este importante tamaulipeco y la gran contribución que tuvo para vencer la invasión francesa en nuestro estado, así como su muerte a consecuencia de las balas extranjeras en el Ejido Tantoyuquita. Este héroe es recordado y reconocido como uno de los grandes personajes de la historia que dieron libertad a nuestro país, y cuyos restos se encuentran en la capital de nuestro estado en la rotonda de los hombres ilustres.

Siguiendo con el recorrido de actividades conmemorativas el alcalde Leal Guerra junto con miembros del cuerpo edilicio colocó una ofrenda floral sobre el busto del general J. Méndez ubicado en la plaza de la colonia obrera número 1 en donde también se montó guardia de honor.

Posteriormente el presidente Leal Guerra se trasladó a la escuela Pedro José Méndez ubicada en la colonia Moderna, en donde luego de participar en los honores a los símbolos patrios y colocación de ofrenda floral, manifestó su reconocimiento y admiración hacia este personaje tan importante de la historia nuestro estado a quién le destacó como un ejemplo de lealtad y de amor a la patria para las nuevas generaciones.