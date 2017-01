Ya es más caro curar la cruda

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La Procuraduría Federal del Consumidor detectó aumentos de 3 a 6 por ciento en productos como cebolla, tomate, pollo, huevo y la tortilla.

El delegado estatal, Alejandro Martínez Castañón, dijo que se está requiriendo a los negocios de alimentos básicos, que han encarecido algunos de sus productos, que acrediten documentalmente que esa alza es justificada.

Es decir, si alegan que el incremento del precio de los combustibles afectaron sus gastos de operación, tienen que probarlo.

Advirtió que este mes se han realizado más de 350 visitas de verificación, vigilancia y monitoreo de precios en productos, principalmente en tortillerías.

Y hasta ahora, se han colocado sellos de suspensión en 15 establecimientos en Tamaulipas, porque sus dueños no acreditaron el incremento en los insumos, no exhibieron el precio del kilogramo, no entregaron comprobantes o no tenían calibradas las básculas.

El funcionario manifestó que los negocios que aumentan precios sin causa justificada se exponen a ser multados por hasta 4 millones de pesos.

Mientras que invitó a los consumidores a reportar abusos al teléfono 01-800-468-8722 de las oficinas centrales de la Profeco, espera que sus representantes locales actúen en consecuencia.