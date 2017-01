Trabajo Social activa clases extramuros

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En aulas de la Escuela Normal Superior se impartirán las clases oficiales de la Unidad Académica de Trabajo Social, anunció el rector de la UAT.

Enrique Etienne Pérez del Río dijo en rueda de prensa que ello ocurrirá esta semana o más tardar la próxima.

El Rector informó que el acuerdo lo tomó la Asamblea Universitaria.

“Esta es otra Universidad, es una Universidad transformada en donde prevalece el respeto”, expresó Etienne.

Comentó que la semana anterior Rectoría intentó dar posesión a la nueva Directora de la Unidad Académica.

Dijo que algunas personas que dañan a la UAT se opusieron.

Comentó Etienne que hubo voces que le sugirieron cortar los servicios públicos en esa Unidad para presionar a los disidentes.

“No se les va a cortar el agua ni la luz, pese a que están haciendo uso personas que lo deben”, dijo.

A los que se resisten a acatar los acuerdos de la Asamblea Universitaria los exhortó a respetar a la UAT.

“No le hagan daño a la universidad. A mí no me están dañando. Yo no le hago el juego a cobardes que se esconden en redes sociales”, dijo.

“Hago un llamado a esas personas para que recapaciten, para que no dañen a los alumnos”, agregó.

-¿Ha pensado dejar el cargo?, se le preguntó.

“No”, respondió.

Enrique Etienne dijo que el semestre válido de Trabajo Social “es el que cursen en las aulas y con los maestros que nosotros digamos”.