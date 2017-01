‘Enferma’ de corrupción delegación del ISSSTE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gloria Inés Hernández Guerrero no pidió el préstamo especial por 94 mil 786 pesos que el ISSSTE inició a descontarle a partir de diciembre.

El ‘crédito rojo’, que consiste en 6 meses de su sueldo base (gana $15,797.80 por mes), pagaderos a 48 quincenas (2 años), crece a una deuda final de 111,297.12 pesos por la tasa de interés que le aplican.

Con domicilio en Tampico, empleada de base de la Secretaría de Salud, en la pagaduría “Servicios Coordinados de Salud Pública de Tamaulipas”, es sujeta a un descuento de 2,369.67 pesos por quincena.

Hernández Guerrero fue víctima de la red de corrupción que mantiene ‘enferma’ a la delegación del ISSSTE.

Juan Mansur Arzola es el delegado, y permite el tráfico de préstamos y el robo de identidad de los derechohabientes, en activo o jubilados, para que el dinero federal termine en otras manos.

Gloria Inés Hernández investigó ese préstamo a su nombre y se topó con que hay respaldos de todo tipo. Obvio, son sus datos pero la firma que aparece no es la suya: la falsificaron.

Según Banorte, el préstamo a nombre de Hernández Guerrero se cobró el 11 de octubre, mediante el cheque 0136538.

En el expediente está la Solicitud de Préstamo Personal ESPECIAL, con folio número 4609128, de la caja 52. De nuevo: hay una firma, pero no es la de ella.

El número del préstamo es el 20160472086.

Por eso el 17 de enero la empleada Gloria Inés Hernández Guerrero se dirigió, vía oficio, al delegado Juan Mansur Arzola para exigirle se cancelen los descuentos que le hacen desde la primera quincena de diciembre.

“Me aparece un descuento por un préstamo especial que no solicité, ni he cobrado, por lo tanto está afectando mi economía familiar y me siguen descontando a la fecha 15 de enero de 2017”, expone en el oficio. Hasta hoy sigue sin recibir respuesta.