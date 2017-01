¡En la torre!: la Bicentenario, sin sistemas de emergencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los sistemas de emergencia como alarmas, detectores de humo y esparcidores de agua siguen sin funcionar en la Torre Bicentenario, dijo el Secretario de Administración.

“La pasada administración no hizo nada, dejaron deuda, no había mantenimiento, por eso no contábamos dinero para arreglar los inconvenientes de este edificio, pero poco a poco hemos ido solventando con partidas especiales”, expresó Jesús Nader Nasrallah.

El edificio fue recibido en muy malas condiciones, insistió el funcionario, además con deuda a proveedores por mantenimiento.

Problemas en los sanitarios, fugas de agua, válvulas con demasiada presión y falta de mantenimiento en los elevadores, son otras de las deficiencias que presenta el edificio público.

NO LO OLVIDE

-En la Torre Bicentenario laboran 4 mil 200 burócratas