“¿Cansado de votar por ratas?” vota por el “candigato”

Cuando el gato Morris presentó su candidatura a la Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz (Sur), en 2013, la política ya no fue la misma. Su postulación fue una respuesta a la falta de respuesta del gobiernos y los partidos a las demandas ciudadanas. El impacto fue tal que desató una ola de postulaciones de burros, perros, gallinas a los que consideraban mejores candidatos que los humanos que buscaban el voto.

Y es que el argumento del autodenominado “candigato” era irrefutable: “Ante la cantidad de ratas que acechan esos puestos solo un gato podrá poner orden. El ‘candigato’ no promete nada más que los demás candidatos: Descansar y retozar”.

Su popularidad subió como la espuma, su nombre adornó lo mismo páginas de prensa internacional que de medios nacionales y locales, las redes sociales estaban inundadas de votantes que le expresaban su apoyo, gracias a lo cual obtuvo el 10% de la votación en Xalapa.

Las leyes electorales mexicanas ya permiten la postulación de candidatos ciudadanos, pero aún no contempla a figuras como Morris, aún así uno de sus dueños, Sergio Chamorro, adelanta que analiza la posibilidad de lanzar su candidatura presidencial para 2018.

Y es que a los 5 años de edad, este gato europeo doméstico en colores blanco y negro, ya es un veterano en la política: ha sido candidato a alcalde, a diputado y ahora piensa en su postulación como presidente de México, aunque tiene el temor de que siempre existan aquellos que lo culpen de “dividir la votación”.

La figura del felino ya fue más allá de su estado natal y en elecciones en otras entidades como Quintana Roo (Sur), Oaxaca (Sureste), la Ciudad de México e incluso para las elecciones a rector de la universidad estatal en Puebla (Centro) han aparecido votos a favor de Morris, que al no estar en las boletas electorales, se declaran como nulos.

“Hemos tenido discusiones sobre si vamos a participar en el 2018, no lo hemos definido, pero después de cuantos años, cuántos gobernadores que no han hecho buen trabajo, es posible que Morris vaya por la presidencia. Su única competencia hasta ahorita es AMLO (el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el puntero en las últimas encuestas de preferencia electoral). No es posible de que en lugar que no haya avance va en retroceso”, dice Sergio a Infobae.

Lo que empezó como una broma de sus dueños se convirtió en una especie de vocero de los mexicanos para expresar su hartazgo por la corrupción, la impunidad, promesas incumplidas, la falta de propuestas y los abusos en contra de la población, lo que ahora aprovecha para el bien de otros.

EL EJEMPLO PARA LOS POLÍTICOS

Morris se convirtió en pionero en muchas acciones que ahora los políticos están obligados a cumplir por ley, como hacer pública su declaración patrimonial, en la que reporta un arenero, una casita, dos cepillos, un juguete de peluche y una cuchara medidora.

También fue de las primeras voces que hizo pública la corrupción del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien ahora es un prófugo de la justicia buscado por Interpol.

Los memes que difunde a través de sus distintas redes sociales siempre se hacen virales, como el que lanzó recientemente sobre el gasolinazo, o las 10 preguntas que en su momento le hizo al gobernador Duarte.

“No hay liderazgos, no existe en nuestro país ni un líder político o empresarial, regional, nacional que pueda encauzar este coraje que hay, esta indignación, este hartazgo. La gente le cree más a lo que dice el candigato en sus redes que a los políticos, a los periódicos, a las televisoras, que no quiero decir nombres pero que ya se sabe que tienen una tendencia”, afirma Sergio.

Los dueños del felino han encauzado su popularidad hacía un propósito social, a través de la organización “Colectivo Candigato Morris”, que se sumó a la Red Cívica Veracruzana, un grupo de organizaciones civiles que defienden derechos humanos, ambientales y animales.

“A veces nos sentimos un poco deprimidos porque nos llegan muchas cosas de gente que necesita ayuda desde que en un autoservicio le vendieron algo en mal estado, estudiantes que no les han pagado la beca, personas que buscan a sus hijos desaparecidos, de presos políticos, de asesinatos de activistas que no podemos atender como se debiera porque esto es algo que hacemos en nuestro tiempo libre y lo que hacemos es hacer los casos virales a través de las redes sociales de Morris”, explica Sergio.

Uno de los casos más emblemáticos es su intervención, junto con otras organizaciones, para la liberación de un grupo de jóvenes enviados a penales federales acusados de haber prendido fuego a las puertas de Palacio Nacional, durante una manifestación en noviembre de 2014.

También, colabora con las brigadas civiles que localizan fosas con restos humanos en distintos lugares de país con la esperanza de encontrar a sus familiares perdidos.

“Ahora con el gasolinazo nos pusimos a investigar sobre los costos de los combustibles y lanzamos ese meme que está en todos lados”, expresa Sergio.

La política ha dejado sus estragos en Morris que sigue subiendo de peso, aunque ahora, es menos arisco y está más acostumbrado a la gente.

