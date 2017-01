¡Ay buey!: Trump frena a exportadores de ganado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde la toma de protesta de Donald Trump, no se ha permitido la exportación de ganado hacia Estados Unidos, dijo el Secretario de Desarrollo Rural.

Gonzalo Alemán Migliolo comentó que no hubo una notificación previa por parte de los inspectores norteamericanos, quienes incluso no laboraron durante ese día (viernes 20).

“Esperamos reporte de las fronteras con Estados Unidos para ver si ya se reactivó el cruce de ganado que ya está inspeccionado”, dijo.

“Esto implica gastos para el productor, los animales tienen que alimentarse como si estuvieran en un hotel”, comentó.

Cada día en la estación cuarentenaria representa para el productor un gasto adicional de mil pesos por animal.

“El gasto depende de la cantidad de becerros, fue una medida ni siquiera oficial, no avisaron, los inspectores no fueron a trabajar, del tema de hortalizas no hemos sido informados, pero lo verificaremos”, comentó Alemán.