No agrada a priistas ‘rebeldía’ de ex gobernadora

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- No agradó a los priistas que Ivonne Ortega Pacheco dejara la Cámara de Diputados para salir a juntar firmas contra el gasolinazo.



Rafael González Benavides, ex dirigente estatal tricolor, dijo que cada quien es libre de hacer lo que cree que es correcto, ya que en el partido no hay una “biblia”, pero hay acciones que no son compartidas.



“Respeto mucho su postura, algunas posturas no las comparto”, expresó.



Y es que la ex gobernadora de Yucatán dejó su curul, según dijo, “como acto de congruencia”.



González Benavides dijo que no ha escuchado un pronunciamiento similar en sus compañeros de partido, pero no descarta que se presente.



“Nosotros tenemos que opinar diferente, pensar diferente y cada quien decidir lo que debe hacer”, añadió.



LO QUE SIGUE

El 4 de febrero regirán nuevos precios máximos de gasolina y diésel