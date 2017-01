Maestros renuncian a plazas por no mudarse

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Regina Lara renunció a su plaza de maestra de primaria.

Era la primera en la lista de 14 egresados de Normal que ayer iban a recibir una base de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Aprobó el examen de conocimientos que en julio aplicó la SET, pero quedó en lista de espera.

Aguardó durante 6 meses, hasta que le informaron que ya se abrió la vacante.

Regina tenía 14 opciones para elegir en el estado, pero ninguna de las ciudades donde había oportunidad está cerca del pueblo mágico de Tula, donde ella vive.

“Tengo un bebé… Y no puedo tomar una decisión a la ligera”, dijo a los asistentes a la ceremonia de entrega.

Sonrió, entregó el micrófono y regresó a su silla.

Hoy también se repartieron 23 plazas de preescolar, 6 de telesecundaria y otra de taller, así como 9 ascensos a subdirector y 1 a supervisor.

Estos espacios se crearon a finales de 2016 por la jubilación de maestros en Nuevo Laredo, Tampico, Reynosa, Madero, Matamoros y otras ciudades.

La sala de juntas “Amalia Caballero” de la SET estaba poblada de rostros alegres… también algunos tristes.

Otra maestra, Griselda Martínez, no pudo contener el llanto cuando tuvo que elegir plaza de preescolar en Tampico.

“Es muy bonita ciudad, lo sé… Pero me duele dejar a mi familia en Nuevo Laredo”, comentó.

“Maestros sin vocación firme representan una minoría”, asegura funcionario

Por Arturo Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La tulteca Regina Lara no es la primera egresada de Normal, que rechaza una plaza de maestro en Tamaulipas, luego de aprobar un complejo examen aplicado por el Ceneval.

La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente ha registrado otros 9 casos tan sólo en el actual ciclo escolar 2016-2017.

El director de Ingreso y Reconocimiento, Víctor Hugo Sánchez Alemán, advierte que se trata de profesionistas, que se negaron a dejar casa, familia y amigos para irse a trabajar a un lugar lejano.

Y entonces esperan participar nuevamente en el concurso de plazas, a ver si logran trabajar en una escuela en su comunidad o en una cercana, aunque el número de aspirantes crece año con año, al juntarse nuevos y viejos aspirantes.

El funcionario manifestó que afortunadamente estos normalistas sin vocación firme, representan una minoría, pues otros 450 ganadores han aceptado su plaza de agosto a la fecha.

Y en el caso de los ascensos de profesor a director, o de director a supervisor, tampoco han habido renuncias, ya que se trata de docentes acostumbrados a migrar de una ciudad a otra.

EMOTIVO MENSAJE

“Tómense una foto en su primer día en la escuela. Yo todavía veo esa fotografía y me emociono, pues me recuerda el por qué estoy aquí, el por qué sigo aquí… Aquél primer día no se me olvida… Qué orgullo ser profesor, no hay profesión más bella, que esta”. Julio Herminio Pimienta Prieto, Subsecretario de Educación