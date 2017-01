El discurso que Trump le robó a Bane de ‘The Dark Knight Rises’

Que no te extrañe, en esta era todo puede pasar.

Donald Trump por fin rindió protesta como el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, y es normal que gran parte del mundo no se sienta muy feliz por ello.

Lo que nadie se esperaba, es que su discurso fuera tan parecido al de uno de los villanos de Batman en el cine. El temido Bane.

Si no viste la curiosa ceremonia, ahí te va la parte exacta donde Trump nos confirma que es un villano de cómic.

Mas o menos fue así:

La ceremonia de hoy, tiene un significado muy especial. Porque hoy, no estamos simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra o de un partido a otro. Estamos transfiriendo el poder de Washington D.C. y devolviéndolo a ustedes … a la gente. Por mucho tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado las recompensas del gobierno, mientras que la gente ha pagado el costo. Washington floreció, pero la gente no compartió su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los trabajos se fueron y las fábricas cerraron. El sistema se protegió, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido tus victorias. Sus triunfos no han sido sus triunfos y mientras celebraron en la capital de nuestra nación, hubo poco que celebrar para las familias que luchan en toda nuestra tierra. Que todos los cambios que comienzan aquí y ahora sean porque este momento es su momento. Les pertenece”.

Y aquí va el discurso de Bane:

Nosotros le quitamos Gotham a los corruptos! ¡A los ricos! Los opresores que por generaciones los mantuvieron con mitos de oportunidad. Y se los regresamos a ustedes… las personas. Gotham es suyo. Nadie debe interferir. Hagan lo que deseen. ¡Comiencen por tomar Blackgate y liberar a los oprimidos! Den un paso adelante de aquellos que servirían. Porque el ejército se levantará. Los poderosos serán arrancados de sus nidos decadentes, y arrojados al mundo frío que conocemos y en el que perduramos. Se convocarán tribunales. Los despojos serán disfrutados. Se derramará sangre. La policía sobrevivirá, ya que aprendan a servir la verdadera justicia. Esta gran ciudad … perdurará. ¡Gotham sobrevivirá! “.

No sabemos si vieron una gran oportunidad en lo que dijo Bane o si alguien intentó trolear a Donald Trump, pero ya sabemos cómo acabó Bane la película de Batman.

Esperamos no sea un mal augurio.