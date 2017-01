El Fin de la era de “El Chapo”

El Poder Judicial de la Federación (PJF) puso fin a la era en México de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, quien ayer fue extraditado a Estados Unidos donde es requerido por dos cortes de Distrito, en Texas y en California, por diversos delitos.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, resolvió ayer —justamente 16 años después de la primera fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco— negarle el amparo contra los acuerdos del 20 de mayo de 2016 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que concedieron su extradición.

—¿Por qué se me toman las huellas digitales? —preguntó el líder del Cártel de Sinaloa sorprendido.

—Porque es el procedimiento de rigor —sentenciaron los encargados de su seguridad en el penal.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad implementado por la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Guzmán Loera fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 9, en Ciudad Juárez, al aeropuerto internacional de esa misma ciudad. Ahí fue entregado a los agentes de la DEA, quienes lo trasladaron en avión a la ciudad de Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense.

El Departamento de Justicia agradeció al gobierno de México la cooperación para el proceso de extradición de Guzmán Loera e informó que tiene seis procesos pendientes en distintas cortes: “Más adelante daremos detalles adicionales sobre la hora y el lugar de la presentación inicial de Guzmán Loera ante un juzgado”, señaló. La primera audiencia será hoy en la Corte federal de Brooklyn.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, descartó que la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos haya interferido en la decisión de entrega.

Aclaró que de no haber hecho la entrega inmediata habrían incumplido algunas normas internacionales y, sobre todo, del tratado que tiene México y Estados Unidos en esa materia.

“Nosotros no podemos interferir como autoridad de parte del gobierno federal en las decisiones del Poder Judicial. No tiene nada que ver, hoy fue resuelto y nosotros, como parte del tratado, teníamos que hacer la entrega inmediata de la persona solicitada por el gobierno de Estados Unidos, lo cual de no hacerlo generaría responsabilidad de incumplimiento en la serie de normas internacionales”, enfatizó.

Los abogados del líder del Cártel de Sinaloa argumentaron que la extradición al estado de Texas fue firmada por el encargado de Negocios ad interim, William Huje Duncan, quien, según la defensa, no acreditó tal nombramiento. En el caso de la extradición al estado de California, fue firmada por la ministra consejera de la misión de Estados Unidos, Marjorie Ruth Philips, quien no tenía facultades para hacerlo, argumentos que fueron desestimados por los magistrados.

Advirtieron que a Guzmán Loera le pueden aplicar penas como la muerte o cadena perpetua, y que las autoridades estadounidenses no habían garantizado que sucederá lo contrario.

Los magistrados indicaron que para que la extradición proceda no es indispensable que el Estado requirente se comprometa a no imponer la cadena perpetua y que el delito por el que se le acusa en California no amerita pena de muerte. La embajada de Estados Unidos garantizó que no se le aplicará la pena de muerte a Guzmán Loera, y de hacerlo, no será ejecutada.

EXTRADICIÓN LEGAL

La defensa de El Chapo dijo que la extradición fue legal, aunque los sorprendió la manera tan rápida en que se dio la resolución de un tribunal colegiado.

En entrevista, José Refugio Rodríguez detalló que se enteró de la extradición porque a mediodía intentó ingresar al penal de Ciudad Juárez y no se le permitió.

Aseguró que la celeridad con la que emitieron resoluciones y se envió a Estados Unidos, es inédita, porque no tenía registrado un proceso que se resolviera de manera exprés.

“Desde el momento en el que el Tribunal Colegiado está facultado para resolver la revisión, todo es legal. A mí me sorprende que ayer la Suprema Corte de la Nación dijera que no ejercía atracción y que hoy el tribunal sesionara, resolviera y se decida la extradición. Veíamos ese escenario”, agregó.

Guzmán Loera es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.

La Corte de Distrito para el Distrito Sur de California formuló la solicitud de extradición por el cargo de asociación para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.

El Chapo Guzmán tiene abiertos otros cuatro expedientes, uno en el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn; otro en el Distrito de New Hampshire, en Concord; Distrito Norte de Illinois, en Chicago, y Distrito Sur de Nueva York, por introducir grandes cantidades de cocaína.

Pendientes en México. Al cumplir con la sentencia que se le imponga en Estados Unidos, El Chapo será deportado en México y enfrentará nuevamente la justicia. Guzmán Loera tiene 10 procesos penales en su contra.

Según la PGR, las causas penales que pesan en su contra están radicados en distintos juzgados en el Estado de México, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas. Los delitos son delincuencia organizada, cohecho, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, acopio de armas, almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos; contra la salud, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación, mismos que quedarán congelados.

El capo escurridizo. La primera vez que autoridades mexicanas celebraron la captura del líder del Cártel de Sinaloa fue el 10 de junio de 1993, cuando fue detenido en Guatemala.

