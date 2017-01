Antes de ataque en Monterrey, avisó que llevaría arma

Aldo Fasci, vocero de Seguridad de Nuevo León indicó que, el menor que disparó contra otros estudiantes y la maestra en un salón del Colegio Americano del Noreste avisó un día antes a sus compañeros que llevaría el arma, sin embargo, nadie le creyó.

La autoridad estatal detalló que, el adolescente responsable del tiroteo no dijo que detonaría disparos, pero si presumió que trasladaría el arma de fuego a la escuela, no obstante, se descarta que hubiera más menores de edad involucrados en la planeación o ejecución del hecho.

Si comunicó que iba a llevar un arma a la escuela, no le creyeron y esa es la razón por la que se hizo ese grupo de compañeros ahí, porque les muestra el arma, unos salen corriendo y el resto regresan muy alterados, él acciona el arma, no hay ninguna responsabilidad para los menores, les avisó unos momentos antes, incluso el día anterior, él no les dijo que la iba a disparar, pero sí que la iba a llevar, se descarta cualquier complicidad”, refirió el vocero de Seguridad.

AMANTES DE LA CACERÍA, EL ARMA LA CONSIGUIÓ EN CASA…

La autoridad estatal refirió que, el arma con la que se efectuaron los disparos al interior del aula del colegio fue obtenida por el menor de edad en su propia casa.

Según se ha dado a conocer, el adolescente compartía con su padre el gusto por la cacería, actividad con la que tuvo oportunidad de aprender a manejar armas.

No hay responsabilidad penal para el padre, el único responsable de este hecho ya no está con nosotros”, enfatizó.

El papá no tiene nada que ver con eso, también son victimas, fue un acto de un menor de edad bajo su propio juicio, pero nada más”, refirió el vocero.

Sin embargo, hasta ahora son desconocidos los motivos que lo llevaron a ejecutar la agresión en contra de sus compañeros y la maestra.

El muchacho también era aficionado a la cacería, por eso su destreza en el manejo de las armas, esto nos explica mucho de las cosas que sucedieron ayer, ahora respecto de los motivos. Ahora, respecto de los motivos, el perfil, cómplices y redes, todavía no están claros, tenemos que esperar a que terminen las investigaciones, no se han terminado de revisar las pertenencias personales que tiene bajo el resguardo el Ministerio Público”, acotó Fasci.

En cuanto al perfil (del adolescente), se insiste que no hay ninguna prueba de que haya estado sometido a algún tratamiento psiquiátrico, pero sí a un seguimiento psicológico”, añadió.