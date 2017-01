Que los huapangos no mueran

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abigail Leal Sánchez es una “perla tamaulipeca” que sueña con preservar el género huasteco.

También desea presentarse un día en escenarios de la música cristiana o de adoración.

Guitarra, violín, canto y composición son los talentos que hacen de la joven de 22 años un músico completo y un valor tamaulipeco.

“Soy un músico lírico, es decir aprendo del oír, sólo estudié tres años en la Casa de la Cultura con el maestro Tomás Gómez Baldelamar quien me enseñó a tocar el violín”, dijo Abigail en la entrevista.

La estudiante de la carrera de Administración y gastos de Pymes, “nada que ver con la música”, aprendió a tocar la guitarra a los 14 años de edad al escuchar a su papá un aficionado de la música.

“Mi papá me enseñó algunas canciones de tríos y baladas, y me enseña el círculo de sol, después conozco amigos que saben tocar y aprendo de ellos, con el maestro Tomás es donde conozco la música regional que he tocado en fiestas y reuniones”.

Su pasión es la música pero estudia Administración, lo que parece contradictorio:

“La carrera de Administración la estudio como una base realmente, ya me gradúo en abril. Pienso alternar mi carrera con mi pasión por la música, mi deseo es que los jóvenes de Tamaulipas conozcan nuestras canciones, que no se pierda la tradición”.

Desde niña se formó en un hogar de creencias cristianas, lo que también la lleva a componer canciones de alabanza.

“No pierdo la esperanza de grabar un día un disco, sé que tengo que estudiar más, ir a clases de canto, como me recomienda mi mamá”.

Por lo pronto Abigail está a punto de dar clases de violín en la Universidad Politécnica, donde estudia, situación que la llena de orgullo.

“Estoy apasionada de nuestra música, lo que tocamos en las fiestas que nos invitan es la Perla Tamaulipeca y otros huapangos, soy orgullosamente de Victoria, amo mi ciudad”.

¿CÓMO CONTACTARLA?

Escríbale a su correo [email protected]