Tormenta solar dejaría al planeta en tinieblas

Ciudad de México. Una intensa tormenta solar, sin internet ni telecomunicaciones y, tan sólo tres meses en absoluta oscuridad, bastarán para que la humanidad entre en pánico y estalle un caos global.

Este es el argumento que motivó al cineasta alemán Lo and Behold para recrear la escritura de uno de los mejores podcast de ficción sobre el fin del mundo: “El Gran Apagón”, producido por grupo Prisa.

A causado tanto impacto entre las personas que tan sólo en sus dos primero meses logró 300 mil descargas. Según el argumento de la serie, en abril de 2018 la intensa tormenta solar tocará la Tierra, y con ello el apocalipsis de la humanidad comenzará lleno de pánico y terror.

Como parte de la investigación para este documental, se realizó una entrevista al cosmólogo Lawrence Krauss, quien afirma que, en caso de ocurrir un destello solar, “la estructura de información actual de la civilización moderna colapsaría; cientos de millones de personas, miles de millones de personas morirían”.

“No tenemos el control sobre lo que el sol decide hacer(…) Es cuestión de tiempo hasta que tengamos un gran destello solar. No es cuestión de si ocurrirá o no”.

Al igual que en el caso de un huracán, un tsunami, un terremoto, etc, se pueden tomar medidas necesarias para que no provoquen una gran catástrofe irreparable, sin embargo, no estamos exentos de que tales accidentes ocurran, tal es el caso de esta tormenta solar de la que hablan los científicos, aunque la NASA minimiza los impactos que podrían tener, a pesar de que ellos prevén que dicho fenómeno está más cerca de lo que imaginan.

Para tomar medidas en el asunto, en el pasado octubre, Barack Obama firmó una orden ejecutiva para coordinar esfuerzos frente a un acontecimiento de esta magnitud, ya que “tendría el potencial de afectar la salud y la seguridad de continentes enteros”.

“Es un peligro cósmico muy real que podría destruir nuestras redes de energía eléctrica, matar los sistemas de satélites clave y navegación y defensa”, alerta Pelton.

Los científicos de la NASA y NOAA, dan advertencias y sugieren medidas preventivas a las compañías eléctricas, operadores de naves espaciales y pilotos de líneas aéreas antes de que una intensa tormenta solar llegue a la Tierra.