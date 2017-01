Literal: perdió a sus padres, abuelos y a un tío

Tampico, Tamaulipas.- Perdió a su mamá, papá, abuelos y un tío, dos veces, pues además de enfrentar sus muertes un tampiqueño no encuentra sus cuerpos, luego de que sin su autorización, y teniendo sus pagos al corriente, fueron exhumados del lote que tenía el cementerio y hasta el momento el municipio no le ha podido comunicar dónde los dejó.

Luis Enrique López Martínez no pudo dejar flores a su padre el miércoles, sería su cumpleaños.

Todo comenzó en el 2014 cuando acudió a la tumba familiar y se dio cuenta que estaba abierta, y los cuerpos de sus papás, abuelos y un tío ya no estaban.

Ellos descansaba en el lote 4134 del panteón municipal ubicado a un costado de la avenida Hidalgo, “los cuerpos no estaban, pero a mí el municipio no me avisó nada, yo tenía pagado hasta el 2014, y decidí poner una denuncia ante el 18 de agosto del 2015, para que se hiciera una investigación”.

Pese a ello no hubo respuesta por parte del municipio y peor aún el lote fue entregado a otras personas pues ahora un niño está enterrado en el lugar.

Desesperado, Luis Enrique decidió presentar una denuncia por exhumación contra quien era el subdirector de panteones, Ricardo Garza Narváez, y la regidora presidenta de la Comisión de Panteones, Dorely Meza Reyes, pero además pide la intervención de la Procuraduría de Justicia y de la actual administración Magdalena Peraza Guerra.