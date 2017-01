Eugenio se burla de los tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Eugenio Hernández Flores intenta engañar nuevamente a los tamaulipecos: ahora solicitando una carta de no antecedentes penales a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, con la que pretende hacer ver que nunca ha cometido delitos.

No obstante, el documento que está pidiendo sólo reflejaría si ha tenido o no sentencias firmes -luego de cualquier impugnación-, y solamente de juicios penales que se le hubieran seguido en Tamaulipas, y únicamente del fuero común (no del federal).

Esa carta, si es que se la expiden si no tuviera sentencias después del tiempo en que fue gobernador, cuando su socio Egidio Torre Cantú debía investigarlo, no probaría que esté limpio, porque hay casos que no han sido perseguidos por la justicia de Tamaulipas.

Su plan es enviar ese documento a sus periodistas afines y a los medios de comunicación de que es propietario, para “limpiar su nombre”, debido a que pretende ser Senador de la República en 2018, incluso por otro partido político distinto al PRI.

Pero Hernández Flores no tuvo el valor de solicitar en persona la carta de no antecedentes penales, como cualquier ciudadano lo hace cuando requiere dicho documento, sino que envió a un tercero a hacer la petición.

Y, aparte, ahora busca victimizarse con el cuento de que le quieren negar el documento, para lo cual hasta un juicio de amparo ha promovido.

Hernández Flores no está dispuesto a esperar unas horas para que le acepten o nieguen la solicitud, mientras que miles de tamaulipecos lo esperaron años a que les resolviera problemas que eran su obligación atender cuando fue gobernador del estado de 2005 a 2010, y nunca lo hizo.

Eugenio Hernández tiene una orden de detención por lavado de dinero, pendiente de ejecutar por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.