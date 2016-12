RESUMEN DEL AÑO

Cd. Victoria, Tam.- Agosto, el mes número ocho del año, arrancaba con la solicitud que hacían los delegados que integraban el Congreso Seccional 30 del SNTE para que se investigara el desvió de recursos que Rafael Méndez Salas ha hecho al Sistema de Ahorro para el Retiro, y con el cual buscaba comprar votos y así apoyar a su candidato para la dirigencia.

El Instituto del Migrante Tamaulipeco (IMT) reportaba que los migrantes rompían un record histórico al recibirse de enero a junio 320 millones de dólares, 4 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Los diputados federales tamaulipecos confirmaba que habría más “gasolinazos” en el 2016, pero quizás alzas a las tarifas de la luz.

Y el Partido Acción Nacional (PAN) emitía la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal, los registros serían del 20 al 22 de agosto, y la renovación se realizaría el próximo 25 de septiembre.

En los primeros días del mes la Secretaría de Salud reportaba que en lo transcurrido del 2016 se habían registrado 184 casos de dengue, 47 menos en comparación al mismo periodo del año pasado, además el departamento de Epidemiología atendía a 666 intoxicaciones por alimentos, la mayoría se presentaron en el hogar.

La comunidad evangélica manifestaba que los divorcios que se registraban eran producto de matrimonios “exprés”, es decir, parejas que a los pocos meses de novios deciden casarse sin antes conocerse bien.

1 mil 359 maestros de 2 mil 831 que presentaron el examen para ingresar a la educación básica en Tamaulipas, reprobaron el examen, resultando no idóneos para ocupar las 94 plazas y 1 mil 721 horas con funciones docentes que se concursaron.

Ante la cercanía del periodo de Entrega-Recepción que iniciaba en septiembre, los dos gobernadores de Tamaulipas, el constitucional, Egidio Torre Cantú y el electo, Francisco García Cabeza de Vaca definían las etapas y el calendario del proceso para la transición.

Después que más de mil maestros reprobaron el examen para ingresar a la educación básica, el secretario de Educación, Diódoro Guerra Rodríguez manifestaba despreocupación al decir “lo que se debe ver es la cifra de quienes sí pasaron el examen”.

Y los diputados locales de la pasada legislatura del Congreso del Estado, apuraban al auditor Superior, Miguel Salmán Álvarez para que entregara a la brevedad los resultados de las 8 cuentas públicas del 2014 de los Ayuntamientos de Matamoros, Cruillas, Nueva Ciudad Guerrero, Palmillas, Mainero, Rio Bravo, San Carlos y Xicoténcatl que estaban pendientes de aprobar.

El gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca, se reunía con los alcaldes electos del PAN, a quienes les pedía humildad y cero derroches de dinero una vez que asuman al cargo en octubre próximo, mientras que a los regidores y síndicos les recomendó que trabajaran coordinadamente con sus alcaldes.

Los problemas en el Issste continuaban, ahora los pacientes hipertensos eran los afectados con el Programa de Equivalencias, y es que de 15 medicamentos que se surtían en las farmacias para el control de la presión, se redujeron a 11, generando consigo que muchos pacientes emigraran a otro fármaco.

El equipo del gobernador electo, iniciaban pláticas con los secretarios estatales, previo al proceso de Entrega-Recepción que daba inicio en septiembre.

El entonces diputado local del PAN, Francisco Garza de Coss daba a conocer que avanzaba la conformación del próximo gabinete del gobernador Cabeza de Vaca, se analizaban los mejores perfiles para integrarlo.

Y una buena noticia se daba a los tamaulipecos en ese mes, al entrar en vigor la reducción al precio de 14.59 pesos a13.13 pesos. Es decir, si antes un tanque de 30 kilos costaba 437.70 pesos, ahora cuesta 393.90 pesos, una reducción de casi 44 pesos

Faltaban unos días para el arranque del nuevo ciclo escolar 2016-2017, y el diputado del PT, Arcenio Ortega Lozano denunciaba que la lista de útiles escolares que daban las escuelas era más costosa, contenía artículos que la lista oficial de la SEP no incluía.

El ex candidato independiente a gobernador, Francisco Chavira Martínez exigía al PRI que encarcelara a los ex gobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores por corrupción. A esta petición de “limpiar al PRI” se sumaba el ex diputado federal priísta, Enrique Cárdenas.

A días de concluir agosto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) rechazaba ratificar a José Guadalupe Herrera Bustamante como Magistrado para el segundo periodo de 6 años al que aspiraba. En su lugar, el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú envió su propuesta para que fuera el abogado, Horacio Ortíz Renán el nuevo Magistrado.

28 mil tamaulipecos se opusieron a la iniciativa de reforma Constitucional de legalizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo en México. Se unieron a la propuesta de pastores evangélicos de no dar su aval a una nueva ley.

Se daba a conocer que Diego Hernán Arévalo Pérez, abogado del ex gobernador, Tomás Yarrington era detenido en Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, fueron elementos de la Policía Federal quienes se encargaron de realizar la detención.

El periodo de canícula llegaba a su fin, y con el terminaban los intensos calores en Tamaulipas, dejando como un saldo blanco 5 casos de golpe de calor y sólo un deceso.

En una maratónica sesión extraordinaria que duró casi 9 horas, los anteriores diputados locales aprobaron 132 cuentas públicas correspondientes a los años de 2013, 2014 y 2015, asimismo, rechazaban dos que estaban en sentido negativo, la de San Carlos y la Comapa de Mainero. En esa misma sesión, tomaba protesta Renán Ortiz Horacio como nuevo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

También la Iglesia Católica a través de la Diócesis de Victoria, convocaba a participar a la marcha que organizaba el Frente Nacional por la Familia el sábado 10 de septiembre, esto en protesta a la iniciativa constitucional del presidente Enrique Peña Nieto de legalizar los matrimonios igualitarios.

Para concluir agosto, los dos ex gobernadores, Egidio Torre Cantú y el electo, Francisco García Cabeza de Vaca presidían juntos la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Tamaulipas en el Complejo de Seguridad Pública, se informaba sobre los ejes de la Estrategia de Seguridad, además de hacer un recorrido por las instalaciones del Complejo y el C-4.